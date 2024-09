Novo filme ‘Aviso de Despejo’: Michael Zegen aquece motores em sua comédia

O que aconteceria se a sua vida desmoronasse no meio do dia mais quente do ano? Em ‘Notice to Quit’ (ainda sem tradução no Brasil), a história do protagonista, Andy (interpretado por Michael Zegen), começa no meio da sua própria crise de despejo quando a sua filha, da qual ele está meio separado (Kasey Bella Suarez), vem para fazer-lhe companhia durante o dia.

Ao longo de 24 horas, a história segue o colapso da vida pessoal e profissional de Andy, mas também como ele a reconstrói para criar algo ainda melhor. E há alguns momentos muito divertidos pelo caminho. Para falar mais sobre a experiência e o que o público pode esperar do novo longa-metragem do roteirista e diretor Simon Hacker, Zegen se sentou para aprofundar em 'Notice to Quit'.

-Este é o seu primeiro papel principal. A experiência foi o que você esperava?

Para ser sincero, eu não sabia o que esperar. Não foi fácil, digo isso apenas pelo enredo em si. Acontece no dia mais quente do ano, e trata-se dessa relação pai-filha, então somos principalmente nós.

É preciso lidar com o clima, e choveu muito, então tivemos que encontrar uma maneira de evitá-lo. Estamos lidando com uma menina que tem seus horários, que precisa fazer pausas e ter tutoria em algum momento. Depois tivemos que lutar contra o sol porque, como já mencionei, ocorre no dia mais quente do ano, então tem que ser muito luminoso e ensolarado. E, por mais cedo que começássemos, sempre parecia que o sol estava prestes a se pôr.

Outra coisa é que filmamos em 35 mm, teria sido muito mais fácil se tivéssemos filmado em digital, mas acho que valeu a pena porque fica lindo. É como se tivéssemos vivido uma guerra e estivéssemos no outro extremo, e não consigo acreditar que será lançado nos cinemas.

-Além de tudo isso, eles também filmaram em todos os distritos de Nova York, certo?

Sim, e isso sem contar Roosevelt Island, onde filmamos em um hospital abandonado. Mas sim, filmamos em todos os lugares. Outra dificuldade era que um dia estávamos filmando no Bronx e no dia seguinte em Bed-Stuy ou Brooklyn, e eu pegava o metrô às seis da manhã. Não tínhamos muito dinheiro para transporte, então eu ia sozinha para o set, e a verdade é que eu gostava disso. Isso me dava tempo para refletir e revisar minhas falas no metrô.

Há uma tomada em particular que achei muito difícil de filmar. A cena da corrida final...

Sim, foi um grande desafio porque tudo tinha que se alinhar corretamente com a câmera, que estava em uma espécie de triciclo. Eu fiz várias tomadas, umas cinco ou seis, antes de conseguir a tomada. E nessa hora, minhas pernas não estavam bem. Eu estava sentindo, de verdade.

- Como você descreveria seu personagem em ‘Notice to Quit’ e o que ele está passando?

Acredito que quando o vê pela primeira vez, ele é um idiota. Tentei inclinar-me um pouco para isso, mas sempre tem que mostrar um pouco de humanidade, um pouco de coração, porque ele é o centro do filme e quer que no final o público goste dele. Quer vê-lo evoluir e mudar. Felizmente, tudo estava no roteiro, não era tanto eu. O Simon [Hacker] é um roteirista muito bom, e tudo estava lá.

- O público verá o seu personagem não só lutando pelo seu emprego e por manter o seu apartamento, mas também lidando com muitos relacionamentos pessoais ao longo do filme. Que dinâmicas de personagens achou divertido explorar?

Trabalhar com Robert Klein foi incrível. Sempre fui um grande fã dele, tivemos muita sorte de tê-lo conosco e ele não poderia ter sido mais profissional se tentasse. E trabalhar com Kasey Bella Suarez, que interpretava Anna, minha filha. Ela tinha 10 ou 11 anos quando começamos a trabalhar com ela, e era maravilhosa e normal.

Ela não tem pais atores ou nada disso, e ainda não está cansada do negócio. Mas eu amei trabalhar com ela, nos damos bem, acho que é crível que sejamos pai e filha. Eu queria ser ator desde pequeno, e só de pensar onde eu estava na idade dela, não posso acreditar. Ela tem tanto talento que vai ter sucesso.

- O que espera que o público pense ou sinta depois de assistir a ‘Notice to Quit’?

Quero que se divirtam, e há alguns temas subjacentes. Há a relação pai-filha, há a resiliência. Ele é um aventureiro que não para de se aventurar, e isso é algo que reconheço em mim mesmo, que fui um aventureiro por muito tempo. Mas no final das contas, só quero que as pessoas venham ver este filme, riam e se divirtam.

‘Notice to Quit estreia nos cinemas em 27 de setembro.