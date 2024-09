Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, revelou como conheceu a cantora

ARQUIVO - Britney Spears e Sam Asghari na estreia de 'Once Upon a Time in Hollywood' em Los Angeles em 22 de julho de 2019

Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, concedeu uma entrevista onde revelou alguns detalhes sobre seu relacionamento com a Princesa do Pop, como por exemplo, como se conheceram. Nessa entrevista, o ator e modelo de 30 anos também revelou que não leu o livro autobiográfico que a cantora publicou no ano passado, ‘The Woman In Me’, porque ele estava presente enquanto ela o escrevia e fazia parte da história.

ANÚNCIO

Diz-se que o livro de Britney Spears já estava impresso antes dela se separar de Sam Asghari em agosto de 2023, então ela não pôde mudar o que escreveu sobre ele, mas aparentemente isso não a incomoda.

Como é que Sam Asghari e Britney Spears se conheceram?

Sam Asghari lembrou que conheceu Britney Spears no set de filmagem do videoclipe ‘Slumber Party’, lançado em 2016, onde ele trabalhou como modelo.

O ator indicou que não estava procurando ter algo com a cantora: "Estava concentrado no trabalho, estava lá como um profissional. Mas ao mesmo tempo, você sabe, as coisas acontecem".

Britney Spears também se sentiu atraída por Sam Asghari e fez com que um de seus assistentes entrasse em contato com ele para marcar um encontro, que aconteceu de forma "natural".

Agora que terminaram seu relacionamento, o ex-marido da Princesa do Pop assegura que só resta seguir em frente: "Quando algo termina, é claro, haverá um momento em que você se sentirá triste ou chateado, mas simplesmente se alegre que tenha acontecido. Celebre o passado. É assim que eu vejo".

Em relação ao suposto contrato de confidencialidade, Sam Asghari afirmou que, mesmo que não o tivesse assinado, não contaria nada sobre como foi seu relacionamento com Britney Spears, porque “sua vida privada é privada” e esses “são os valores que lhe foram incutidos”.