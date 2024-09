Ashton Kutcher teve sua cota de momentos polêmicos ao longo de sua carreira, mas sua amizade com P. Diddy parece adicionar outra camada de intriga ao seu histórico. Enquanto Diddy enfrenta acusações perturbadoras relacionadas com suas famosas festas “freak off”, nas quais ele negou qualquer culpa, surge a pergunta: o que Kutcher estava fazendo nelas e por que ele se recusou a falar sobre o que acontecia lá?

A ligação entre os dois começou em 2003, quando Ashton trabalhava como produtor no bem-sucedido programa da MTV Punk’d. Foi então que ele recebeu uma ligação inesperada de Diddy. Durante uma entrevista no The Late Late Show with James Corden em 2018, Diddy contou como ligou para Ashton para dizer: “Ouvi dizer que vai me chamar para um jogo, eu não acho que seja uma boa ideia”. Em vez de serem vítimas da brincadeira, os dois começaram a construir uma estreita amizade que continua até hoje.

Um dos momentos mais icônicos de seu relacionamento foi quando eles correram juntos a Maratona de Nova York em 2003. Ashton lembra em várias ocasiões como foi correr ao lado de Diddy sob o constante assédio dos paparazzi. De acordo com Kutcher, Diddy dizia a ele: “Você tem que diminuir a velocidade, mas não deixe transparecer, não quero parecer que não consigo terminar isso”. Isso revela muito sobre o caráter competitivo de Diddy, que, segundo Ashton, “simplesmente não pode perder, mesmo quando está à beira da humildade, isso o torna um motor”.

As festas infames de P. Diddy às quais Ashton Kutcher compareceu

No entanto, para além das maratonas e brincadeiras, é impossível ignorar que Ashton compareceu a uma das mais famosas: a festa de branco em 2009. Estas festas adquiriram uma aura de mistério, já que muito poucos dos presentes revelam o que realmente aconteceu, como quando o rapper 50 Cent, sendo reservado nos detalhes, descreveu a energia dessas festas como "desconfortável".

Em 2019, durante sua aparição no popular programa de entrevistas do YouTube Hot Ones, Kutcher foi pressionado a compartilhar detalhes sobre essas festas, mas em vez de falar abertamente como sempre fez, respondeu: "Tenho muito que não posso contar". Após um momento de reflexão, acrescentou: "Não posso contar essa também", deixando os fãs mais intrigados do que nunca.

"Tenho muitas coisas que não posso contar". Depois de uma pausa e um suspiro, ele acrescentou rindo: "Também não posso dizer isso... Na verdade, estou revisando algumas histórias dessas festas... foram bastante peculiares! Sem dúvida, foi algo muito estranho", expressou o ator. — I'm sorry, but you haven't provided any text to be translated. Could you please provide the text you would like me to translate from Spanish to Portuguese?

O ator terminou a entrevista mencionando que relembrar essas histórias o fazia percorrer "um estranho passeio pela pista da memória", o que está alinhado com os comentários de 50 Cent sobre a atmosfera estranha desses eventos.

Embora Kutcher tenha permanecido em silêncio sobre o que realmente acontece nessas famosas festas, sua proximidade com Diddy continua sendo objeto de especulação. O que é claro é que, embora Diddy tenha sido recentemente acusado, Kutcher não mostrou sinais de querer se afastar de seu amigo, o que torna sua relação ainda motivo de curiosidade.

P. Diddy e as acusações de tráfico sexual

O escândalo em torno de P. Diddy abalou profundamente a indústria do entretenimento, questionando seu legado e aqueles que o cercavam. O lendário rapper e produtor musical, de 54 anos, foi preso em 16 de setembro em Nova York, formalmente acusado de tráfico sexual e associação criminosa. Essas acusações surgem após anos de rumores sobre suas festas exclusivas e extravagantes, conhecidas como "Freak Offs".

O documento de 14 páginas que detalha as acusações descreve um suposto planejamento meticuloso por trás desses eventos, nos quais as mulheres eram drogadas e obrigadas a participar em atos sexuais. As autoridades encontraram evidências contundentes durante as buscas nas propriedades de Diddy, como mais de mil garrafas de lubrificante e narcóticos, o que reforça a teoria de que esses eventos iam muito além de simples festas.