Ao estilo Shakira: Anahí deslumbra com top metalizado, mas esse detalhe preocupa os fãs

A Casa dos Famosos do México contou com uma convidada especial no último domingo de eliminação, quando Anahí entrou nas instalações para deixar sob chave o tão cobiçado prêmio bem no centro da sala, que servirá como um lembrete de que o jogo individual acabou de começar.

ANÚNCIO

Os cinco membros da equipe Mar, Arath, Briggitte, Karime, Gala e Mario Bezares foram surpreendidos por Anahí com um "freeze", uma dinâmica semelhante ao jogo "os encantados", onde os participantes têm que ficar imóveis na posição em que ficaram, enquanto recebem um convidado. Isso pôde ser visto quando foi o namorado de Ricardo Peralta, posteriormente, com o irmão de Bozzo e agora com Anahí.

Isso não foi tudo, pois Anahí aproveitou sua visita para dedicar algumas palavras emocionantes aos participantes e dar uma estrela aos finalistas, que estão a uma semana de terminar o reality show e o público finalmente saberá quem levará para casa o tão cobiçado prêmio milionário, sendo os favoritos para ganhar, Mario Bezares e Karime Pindter.

A icônica visita de Anahí Puente à Casa dos Famosos não foi apenas pela breve convivência que teve com os finalistas, também, fiel ao seu estilo, impressionou com um traje no estilo Shakira que conseguiu roubar os aplausos de seus seguidores.

Anahí en LCDLFM Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Anahí brilha com top metalizado em A Casa dos Famosos

O traje da RBD consistia em um top metálico sexy de gola halter que caía em forma de 'V' até a altura do umbigo, que ela complementou com calças boca de sino e justas que mostravam sua impressionante figura aos 41 anos, combinadas com saltos plataforma. Mas isso não é tudo, pois seu icônico desenho de estrela na testa e suas mechas loiras foram o toque final para enfeitar seu visual digno de sua faceta como Mia Colucci.

As emotivas palavras e a luz irradiada pela atriz não passaram despercebidas, e seus fãs deixaram isso claro através dos comentários, aplaudindo a decisão de ela ter sido a escolhida para levar para casa o tão cobiçado prêmio e servir como um lembrete de que a competição está na reta final. Alguns também relembraram seu passado e como ela transformou palavras de ódio em amor.

"Anahí recebeu muito bullying e zombarias em sua juventude. É incrível como ela transformou tudo isso em amor. Esta mulher sempre expressa amor, tem um coração lindo [...]."

ANÚNCIO

Anahí en La Casa de los Famosos México Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

O detalhe no visual de Anahí que preocupou os fãs

O visual de Anahí, que lembra o top metalizado que Shakira usou durante sua apresentação na Copa América, onde exibiu seu abdômen marcado aos 41 anos, no entanto, houve quem começou a criticar a magreza da cantora de 'Sálvame', o que despertou não apenas a preocupação do público, mas também inseguranças.

“Por que você está tão magra? A única coisa que aconteceu é que eu não queria mais comer biscoitos de chocolate com gotas”, “Não acredito o quanto a Anahi está magra, faz a Gali parecer gorda”, podia-se ler nas redes sociais, no entanto, vale ressaltar que Anahí já havia mostrado anteriormente as rotinas de exercícios extenuantes que lhe permitiram exibir um corpo tonificado.