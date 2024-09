Divulgado quando e onde assistir o documentário ‘Bruxas’, de Elizabeth Sankey

O documentário Bruxas (Witches), da diretora britânica Elizabeth Sankey, chega ao streaming de arte Mubi em 22 de novembro. A produção estabelece conexões entre a depressão pós-parto e as lutas enfrentadas pela própria cineasta, trazendo um paralelo com a cinematográfica das bruxas na sociedade ocidental.

ANÚNCIO

A proposta de Sankey é usar o seu estilo de ensaio em vídeo para virar a câmera para dentro e focar em suas próprias experiências com a ansiedade e depressão pós-parto. Antes de chegar na plataforma, o filme estreou no Festival de Tribeca 2024 e chegou ao Reino Unido no London Film Festival deste ano.

“Estou emocionada com o lançamento global pelo streaming e contente que o filme alcançará muitas pessoas que não sabem sobre essas doenças, e também encontrará mulheres que estão precisando de seu próprio coven para sobreviver”, disse Elizabeth Sankey.

A diretora usa sua própria experiência de ser internada em uma ala psiquiátrica após o nascimento de seu filho para entrelaçar na narrativa do filme: “Comecei a fazer Bruxas logo depois de ter alta da ala psiquiátrica [por doença pós-parto] como uma forma de tentar processar o que tinha acontecido comigo”, disse ela.

O filme, que estreia em 22 de novembro, apresenta entrevistas com médicos, historiadores e companheiras sofredoras, oferecendo uma perspectiva multifacetada sobre como mulheres com problemas de saúde mental foram estigmatizadas e incompreendidas ao longo do tempo, enquanto cria seu próprio coven de mulheres para resgatar suas histórias.

“Pesquisei a história das mulheres na medicina e descobri que elas já foram as principais curandeiras em suas comunidades, mas isso acabou com os julgamentos de bruxas do século 16. Também li sobre as mulheres desse período que ‘confessaram’ ser bruxas sem tortura. Os sintomas delas eram os mesmos que os meus”.

Bruxas é produzido por Manon Ardisson, Chiara Ventura e Jeremy Warmsley, com produção executiva de Efe Cakarel, Jason Ropell, Bobby Allen e Thomas C. Hoegh. A direção de Fotografia é assinada por Chloë Thomson e a trilha sonora é composta por Jeremy Warmsley.