Batman será imortalizado na Calçada da Fama de Hollywood

Feliz Dia do Batman! Para celebrar em grande estilo o 85º aniversário da primeira aparição do Cavaleiro das Trevas, finalmente ele receberá o reconhecimento que merece. Este icônico personagem da DC Comics se tornará o primeiro super-herói a ter sua própria estrela na prestigiosa Calçada da Fama de Hollywood, onde residem as maiores estrelas do entretenimento. A cerimônia de inauguração acontecerá na próxima quinta-feira, 26 de setembro às 11:00 horas e será transmitida ao vivo através da página oficial do Walk of Fame.

Esta histórica distinção ocorre no âmbito do aniversário do Batman e como parte das celebrações, o personagem também será premiado com um Recorde Guinness por ser o primeiro super-herói a receber uma estrela neste emblemático boulevard. O juiz oficial do Guinness World Records, Michael Empric, estará presente para fazer a entrega oficial.

A estrela do Batman será a número 2.790 no Passeio da Fama, estando localizada estrategicamente em frente ao Museu Guinness World Records e perto da estrela de Adam West, o ator que interpretou o personagem na popular série de televisão dos anos 60. Esta localização não é por acaso, já que o morcego deixou uma marca indelével na cultura popular, sendo adaptado para múltiplos formatos e gerando bilhões de dólares em bilheteria em todo o mundo.

A Câmara de Comércio de Hollywood afirmou em comunicado que “Batman tem sido um símbolo de determinação, coragem e justiça para gerações de fãs por mais de 85 anos. Seu impacto na cultura popular é inegável e seu lugar na Calçada da Fama é mais do que merecido”.

Além do grande sucesso, este evento contará com a presença de importantes figuras da DC Comics, como o histórico desenhista Jim Lee e a Vice-Presidente da DC, Anne DePies, bem como o presidente e CEO da Câmara de Comércio de Hollywood. Sendo uma oportunidade única para celebrar um dos super-heróis mais amados e reconhecidos de todos os tempos.