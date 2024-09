A HBO renovou a série ‘Industry’ para uma quarta temporada

A HBO anunciou a renovação de sua aclamada série ‘Industry’ para uma quarta temporada, apenas algumas semanas após o final da terceira temporada, que será exibida em 29 de setembro.

Esta decisão destaca o impacto que a série teve na audiência e na crítica, consolidando-se como uma referência na exploração da ambição e das dinâmicas de classe no competitivo mundo das finanças.

A série, que segue as vidas de um grupo de jovens banqueiros em Londres, tem sido elogiada por sua narrativa ousada e pelos relacionamentos complexos entre seus personagens.

De acordo com relatos da Variety, Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, destacou: "Durante três temporadas, 'Industry' tem sido incansável em seu exame da ambição e da classe, consolidando-se como um drama da HBO".

Concluiu: “Sob a singular visão de Mickey e Konrad, este olhar distorcido e emocionante sobre as finanças de Londres redefiniu o mundo do trabalho contemporâneo. Estamos muito felizes que o público e a crítica tenham reconhecido que a terceira temporada é maior e melhor do que nunca, impulsionada pelas sublimes interpretações do nosso elenco incomparável. Não temos dúvidas de que Mickey e Konrad, juntamente com a incrível equipe da produtora executiva Jane Tranter da Bad Wolf e da produtora executiva Kathleen McCaffrey, levarão a quarta temporada a patamares ainda mais altos”.

A terceira temporada viu um aumento significativo na audiência, com uma média de 1,6 milhões de espectadores por episódio, o que representa um aumento de 40% em comparação com a segunda temporada.

Expectativas para a quarta temporada

Os criadores, Mickey Down e Konrad Kay, expressaram sua gratidão à HBO e à equipe da Bad Wolf pelo seu apoio contínuo.

De acordo com o mesmo relatório, em seu comunicado, eles mencionaram que estão ansiosos para aprofundar a narrativa e oferecer uma quarta temporada ainda mais impactante.

A trama atual gira em torno do investimento ético da Pierpoint, e os personagens principais se envolvem em um emocionante processo de oferta pública inicial de uma empresa de tecnologia verde.

Com um elenco que inclui Marisa Abela, Harry Lawtey e Kit Harington, ‘Industry’ continua a atrair uma audiência cativada pela sua representação honesta e sem concessões do mundo financeiro.

A expectativa pela quarta temporada é alta, e os fãs estão prontos para ver como as histórias desses jovens ambiciosos se desenvolverão em um ambiente cada vez mais desafiador.