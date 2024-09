A casa de 25 milhões de dólares que Sylvester Stallone comprará para suas três filhas

Sylvester Stallone, a icônica estrela de ‘Rocky’ e ‘Os Mercenários’, está prestes a fechar a compra de uma impressionante mansão de US$ 25 milhões nos Hamptons para suas três filhas, Sophia (28), Sistine (26) e Scarlet (22). A luxuosa propriedade, localizada em East Hampton, abrange quase 12.000 pés quadrados e está situada em mais de um acre de terreno, conforme relatado pelo The Post na quinta-feira.

Embora o contrato ainda não tenha sido assinado, foi relatado que Stallone ofereceu pagar em dinheiro pela casa, que possui oito quartos e nove banheiros. Apesar de ter feito dois tours em vídeo, o ator nunca visitou a mansão pessoalmente. Atualmente, ele reside em uma propriedade de US$ 35 milhões em Palm Beach, Flórida.

A casa que Sylvester Stallone comprará para suas três filhas

A residência foi projetada pelo premiado designer de interiores James Michael Howard, conhecido por seu estilo clássico e do sul. A casa está repleta de detalhes cuidadosamente selecionados, desde móveis até cortinas e antiguidades trazidas de diferentes partes do mundo. Além disso, a propriedade é vendida completamente mobiliada.

Uma casa de sonho (Agencias)

Ao entrar, os visitantes são recebidos por um impressionante hall de entrada de duplo pé-direito e uma escadaria dramática, com pisos feitos por artesãos do sul do país. A sala principal é iluminada por grandes janelas e decorada com toques elegantes que combinam estilos modernos e vintage.

A cozinha do chef está equipada com eletrodomésticos de última geração, bancadas de mármore e detalhes em latão. Um aconchegante recanto de café da manhã azul fica ao lado das janelas, oferecendo vistas perfeitas do exterior.

Sala de jantar (Agencias)

Os quartos estão distribuídos em três níveis, e um elevador facilita o acesso a cada um deles. O térreo inclui uma sala de jogos com mesa de bilhar, um cinema em casa e um amplo espaço para receber convidados. Além disso, a propriedade possui várias lareiras a lenha, uma garagem para dois carros, uma piscina aquecida e uma casa de piscina independente.

Sala de estar e jogos (Agencias)

A localização, a apenas uma milha da praia, é outro dos grandes atrativos desta mansão. O espaçoso jardim, perfeitamente cuidado, e as áreas de entretenimento ao ar livre tornam este lugar um refúgio ideal para as filhas de Stallone, que já começaram a se estabelecer em Nova York. A compra desta propriedade ocorre após a mudança das filhas mais velhas de Stallone para Nova York, documentada em sua série da Paramount+, ‘The Family Stallone’.