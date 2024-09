Os usuários do Disney+ não podem mais compartilhar senhas

Disney Plus

O Disney+ implementou novas restrições que complicam a prática comum de compartilhar senhas entre usuários. Essa decisão faz parte de um movimento mais amplo de várias plataformas de streaming que buscam controlar o uso de assinaturas e maximizar suas receitas.

Através do seu blog oficial, a empresa deixou claro que as contas são destinadas a serem usadas apenas dentro de um "lar".

Para aqueles que desejam compartilhar sua conta com amigos ou familiares que não vivem na mesma casa, um novo sistema de "compartilhamento pago" foi introduzido, o que implica um custo adicional de $6.99 por mês para assinaturas básicas e $9.99 por mês para as versões premium.

Outra restrição importante é que cada conta só poderá ter um perfil adicional que pode ser compartilhado, denominado "perfil de Membro Extra".

No entanto, os usuários que obtêm assinaturas através de pacotes como o da Disney ou por meio de parceiros autorizados não poderão acessar este perfil adicional.

Essa limitação pode frustrar aqueles que estavam acostumados a compartilhar suas contas sem custo adicional, criando um novo cenário no uso da plataforma.

Consequências para os assinantes

A decisão da Disney+ de restringir o compartilhamento de senhas pode ter implicações significativas para seus usuários. Muitos podem ser obrigados a reconsiderar sua assinatura se a possibilidade de compartilhar custos desaparecer.

Embora a plataforma continue oferecendo um catálogo atraente de conteúdo, os usuários terão que considerar se os benefícios superam o custo das novas tarifas, o que poderia influenciar sua decisão de continuar com o serviço.

Com estas novas regulamentações, alguns assinantes podem estar considerando alternativas no mundo do streaming. Existem outros serviços que ainda permitem compartilhar senhas sem restrições, o que pode ser mais atraente para aqueles que buscam economizar em assinaturas.

Embora a Disney+ continue sendo um concorrente forte no mercado, seu recente foco na partilha de contas pode levar a uma reavaliação da lealdade de seus assinantes no futuro.