Morte de Maggie Smith repercute entre famosos

Atores, colaboradores e fãs que trabalharam com Maggie Smith prestaram homenagem à premiada atriz, famosa por seu papel nos filmes ‘Harry Potter’ e na série ‘Downton Abbey’. Smith morreu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos.

“Qualquer pessoa que tenha compartilhado uma cena com Maggie atestará seu olhar aguçado, sua inteligência afiada e seu talento formidável. Ele foi uma verdadeira lenda de sua geração e, felizmente, viverá em tantas atuações magníficas na tela. Minhas condolências aos seus filhos e família”, escreveu o ator Hugh Bonneville, que estrelou com Smith em ‘Downton Abbey’.

“Maggie Smith era uma grande mulher e uma atriz brilhante. Ainda não consigo acreditar que tive a sorte de trabalhar com aquele ser único. Minhas mais profundas condolências à sua família”, escreveu Whoopi Goldberg, que estrelou ‘Sister Act’ com Smith, no Instagram.

“Maggie Smith era uma grande atriz e tivemos a sorte de fazer parte do ato final de sua carreira estelar. Foi um prazer escrever para ela, sutil, cheia de nuances, inteligente, engraçada e comovente. Trabalhar com ela foi o maior privilégio da minha carreira, nunca a esquecerei”, disse Julian Fellowes, que criou, escreveu e produziu ‘Downton Abbey’, em um comunicado divulgado pela AP.