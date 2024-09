James Cameron junta-se à diretoria de uma importante empresa de Inteligência Artificial

O renomado cineasta James Cameron, famoso por seu trabalho em filmes como ‘Titanic’ e ‘Avatar’, deu um passo importante em sua carreira ao ingressar no conselho administrativo da Stability AI, uma empresa pioneira em inteligência artificial generativa.

ANÚNCIO

Este movimento demonstra seu contínuo interesse em explorar os limites da tecnologia para potencializar a criatividade nos meios visuais.

James sempre foi um inovador no uso da tecnologia para a criação cinematográfica. Com seu trabalho em ‘Avatar’, ele elevou o CGI a novos patamares, criando mundos totalmente digitais que marcaram um antes e um depois na indústria do cinema.

Agora, ao se juntar à Stability AI, o diretor busca aplicar sua abordagem inovadora no campo da inteligência artificial, uma ferramenta que ele considera fundamental para o futuro da criação visual.

De acordo com Cameron, a combinação de inteligência artificial generativa e tecnologia de imagens CGI é a próxima grande revolução na forma como as histórias são contadas. Sua intenção é utilizar essa tecnologia para oferecer aos artistas novas ferramentas que lhes permitam narrar histórias de maneiras inéditas até então.

Estabilidade AI e seu impacto na criação

A Stability AI, fundada em 2019, ganhou grande relevância no campo da inteligência artificial graças ao seu inovador modelo de texto para imagem, Stable Diffusion, que foi baixado mais de 150 milhões de vezes. Além disso, a empresa expandiu seus horizontes com o lançamento do Stable Audio, uma plataforma para geração de música e sons por meio de inteligência artificial.

Com a adição de Cameron, a Stability AI busca fortalecer ainda mais a conexão entre tecnologia e arte, com o objetivo de transformar os meios visuais para as próximas gerações.

ANÚNCIO

O CEO da Stability AI, Prem Akkaraju, destacou: "James Cameron vive no futuro e espera que os outros acompanhem".

Seguiu: "A missão da Stability AI é transformar os meios visuais do próximo século, oferecendo aos criadores um canal completo de IA para dar vida às suas ideias. Temos uma vantagem incomparável para alcançar este objetivo com um visionário tecnológico e criativo como James nos níveis mais altos de nossa empresa."

“Isto não é apenas uma declaração monumental para a Stability AI, mas para a indústria de IA em geral. A próxima fronteira dos meios visuais será forjada com uma verdadeira fusão de artista e tecnologia”, concluiu.