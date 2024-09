James Cameron apoia o uso de IA no cinema: “Vai desbloquear novas histórias”

James Cameron não é apenas conhecido por seus filmes de sucesso que quebram recordes de bilheteria, mas também por ser um pioneiro em efeitos especiais e avanços tecnológicos no cinema.

ANÚNCIO

O diretor vencedor do Oscar se juntará ao conselho diretor da Stability AI, uma empresa conhecida por ter criado o modelo de IA generativa de texto para imagem chamado Stable Diffusion, com o firme propósito de levar a IA para o cinema em um futuro próximo, ao contrário de outros membros da indústria do entretenimento que têm mostrado mais resistência à tecnologia, pois a consideram algo que poderia tirar o elemento humano da sétima arte.

O que disse James Cameron sobre a IA no cinema?

O diretor de Titanic disse: “Passei minha carreira procurando tecnologias emergentes que empurrem os limites do possível, tudo para contar histórias incríveis. Estive na vanguarda do CGI há mais de três décadas, e tenho me mantido na vanguarda desde então. Agora, a interseção entre IA generativa e criação de imagens CGI é a próxima onda”.

Cameron continuou garantindo que "a convergência desses dois motores de criação totalmente diferentes desbloqueará novas formas para que os artistas contem histórias de maneiras que nunca teríamos imaginado. A Stability AI está em uma posição ideal para liderar essa transformação. Estou encantado em colaborar com Sean, Prem e a equipe da Stability AI enquanto moldam o futuro de todos os meios visuais", disse.

Por sua vez, Prem Akkaraju, CEO da Stability AI e ex-diretor executivo da WETA Digital, uma das principais referências em efeitos visuais, comemorou a chegada de James Cameron à empresa.

“James Cameron vive no futuro e espera que o resto de nós o alcance. A missão da Stability AI é transformar as mídias visuais para o próximo século, fornecendo aos criadores um sistema completo de IA para dar vida às suas ideias. Temos uma vantagem incomparável para alcançar esse objetivo com um visionário tecnológico e criativo como James nos níveis mais altos de nossa empresa. Isso não é apenas uma declaração monumental para a Stability AI, mas para a indústria de IA em geral”, disse.