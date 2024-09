Tony Ramos passa longe dos cortes da TV Globo e segue empregado até 2027

Tony Ramos escapou da lista de demissões da TV Globo e assinou um novo contrato até 2027. Com isso, o ator veterano, que tinha como previsto deixar o canal em outubro, completa 50 anos na emissora, onde fez incontáveis novelas e personagens de sucesso.

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, Amauri Soares, diretor-executivo da TV e Estúdios Globo, foi quem cuidou da renovação do contrato de Tony, que é visto como uma das maiores estrelas do elenco fixo.

Porém, o mesmo não aconteceu com Christiane Torloni, que teve seu contrato encerrado após quase 50 anos na Globo. Pelas redes sociais, a atriz disse que a emissora passa por um processo de reestruturação e agora vai trabalhar por obra.

“Encerro, com Chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 1970 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época!”, disse a artista em um post no qual mostra sua participação no programa ‘The Masked Singer’, que em 2025 será apresentado por Eliana.

Christiane Torloni encerrou o seu contrato de exclusividade com a TV Globo em 2024 (Estevam Avellar/Globo)

Na publicação, Christiane mencionou sua trajetória e disse que valia a pena “conferir ‘Fragmentos’, no Globoplay”. Ela lembrou ainda das personagens Jô, Dinah, Fernanda, Laila, Haydée, Helena, Teresa Cristina e Iolanda.

Márcio Garcia deixou a TV Globo após 15 anos de contrato exclusivo

Além dos atores, o apresentador Márcio Garcia também não renovou com a Globo e precisa encontrar uma nova emissora. Aliás, ele chegou a conversar com o SBT, mas não chegou a um acordo e está na mira da Record, onde trabalhou entre 2004 e 2008. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, o famoso é bem visto pela direção do canal, onde fez sucesso com o extinto ‘O Melhor do Brasil’ nas tardes de sábado.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, do IG Gente, a Record deu sinal positivo para um projeto inédito que mistura os três programas comandados pelo apresentador na Globo (Gente Inocente, Tamanho Família e The Voice).