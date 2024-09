Jornalista Sandra Annenberg é vítima de golpe virtual e desabafa: ‘Ultrajada’

Sandra Annenberg, apresentadora do ‘Globo Repórter’, usou os stories do Instagram para avisar os seguidores que criminosos adulteraram uma de suas fotos para conseguir dinheiro. No vídeo rápido, a jornalista disse que os golpistas adulteraram a foto usando ferramentas de inteligência artificial e desabafou.

“Estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais. Adulteraram um post que fiz para o Globo Repórter e, com mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha”, começou ela, segundo o site RD1.

Sandra pediu para os admiradores de seu trabalho desconfiarem de qualquer contato e lamentou o fato de algumas pessoas já terem sido vítimas do grupo criminoso: “Me sinto ultrajada. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude, isso é muito grave, muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que está vendo algo verdadeiro e cai em uma propaganda enganosa. Isso é estelionato, é crime”.

Por fim, a apresentadora do ‘Globo Repórter’ disse que vai tomar todas as medidas cabíveis para prender o golpista e relatou que ela e os fãs são vítimas da mesma fraude: “Quem está fazendo isso saiba que nós vamos conseguir descobrir”.

Criminoso pede algo inusitado para Lília Cabral

Lilia Cabral também foi alvo de um golpe no Whatsapp e precisou lidar com uma situação inusitada envolvendo o bandido. Na época, a atriz descobriu que um criminoso se passava por Giulia Bertolli, sua filha, que contou detalhes no Instagram.

Segundo ela, a falsa Giulia falou que tinha trocado o número do celular e depois pediu dinheiro. Mas, ele desistiu quando percebeu que estava falando com Lilia e disse que era um grande admirador do trabalho da atriz: “É você mesmo? Sou seu fã. Me envia um áudio”, disparou a pessoa. Ao compartilhar, Giulia escreveu: “Quando o golpe te faz cair na gargalhada”.