As verdades e mentiras da série de Lyle e Erik Menéndez: uma vai te surpreender

As verdades e mentiras da série sobre Lyle e Erik Menéndez que estreou na Netflix em 19 de setembro

A história de horror protagonizada pelos irmãos Erik e Lyle Menéndez voltou a ganhar destaque, 35 anos após os acontecimentos. Em 1989, eles assassinaram a tiros seus pais, José e Kitty, em sua mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Agora, a plataforma de streaming Netflix revive o ocorrido através de uma série que tem gerado polêmica.

Em nove capítulos, é mostrada a suposta verdade que aconteceu no final dos anos 80, quando o duplo homicídio chocou os Estados Unidos. Lyle, de 56 anos, e Erik, de 53, estão cumprindo pena de prisão perpétua sem direito a fiança.

A Netflix decidiu trazer o polêmico caso para a plataforma, mas como em toda produção audiovisual, tomou a liberdade de fazer algumas modificações que não foram bem recebidas por aqueles que acompanharam o caso de perto, afirmando que distorceram muito a história apenas para dar mais notoriedade. Até mesmo os próprios irmãos Menéndez rejeitaram a produção.

"É profundamente desanimador ver como Ryan Murphy escolheu perpetuar mentiras prejudiciais sobre nossas vidas", expôs Erik, enquanto Lyle acrescentou: "A série reforça uma narrativa que nega a realidade dos abusos sofridos pelos homens. É uma narrativa simplificada e sensacionalista".

As verdades e mentiras da série da Netflix

Estas foram algumas das verdades e mentiras contadas na série lançada em 19 de setembro e que está sendo um sucesso:

1. Abuso sexual entre irmãos

Os irmãos alegaram que cometeram o duplo crime porque supostamente eram abusados fisicamente, sexualmente e emocionalmente pelos seus pais, mas isso não foi comprovado no julgamento. No entanto, na série, isso é apresentado de forma ambígua e os apresenta como mentirosos, descartando completamente a mínima possibilidade de que poderia ter acontecido, apesar de o seu criador, Ryan Murphy, ter acesso às novas provas do caso.

Uma dessas é a denúncia do ex-Menudo, Roy Rosselló, que no ano passado revelou que José Menéndez abusou dele aos 13 anos em sua mansão. Ele afirmou que seus colegas também sofreram a mesma violência. Os críticos da série criticaram a falta de interesse em mostrar o abuso como algo real, conforme relatado pelo cinéfilo Charles Tales em seu canal do Youtube.

2. Relação incestuosa

Esta é uma das grandes mentiras da série, pois durante todo o tempo que durou o julgamento e até hoje, nunca sequer foi insinuado que Erik e Lyle tivessem um relacionamento incestuoso, como é retratado na produção da Netflix, que inclusive tem uma cena em que um jornalista afirma que essa seria a razão pela qual eles mataram seus pais, para não serem descobertos.

3. José Menéndez foi abusado

A plataforma da Netflix também afirmou que José Menéndez foi abusado por sua mãe quando era criança, o que teria influenciado seu comportamento com seus filhos adotivos. No entanto, nada disso pôde ser confirmado em nenhum momento de sua vida, mesmo após a morte do empresário.