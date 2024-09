Vocalista do Jane’s Addiction buscará tratamento médico depois de agredir o guitarrista durante um show

Etty Lau Farrell, esposa de Perry Farrell, compartilhou uma atualização sobre a saúde do vocalista do Jane’s Addiction após sua recente altercação no palco com o guitarrista Dave Navarro.

ANÚNCIO

Numa publicação nas redes sociais no Instagram, Etty afirmou que seu marido está tirando um tempo para "refletir e se curar". Atualmente, o músico de 65 anos planeja consultar um otorrinolaringologista e um neurologista nos próximos dias após o cancelamento da turnê da banda.

"Como você sabe, Perry tem a alma mais gentil. Estamos tão chocados quanto você com o surto físico que ele sofreu... mas você deve saber que Perry deve ter sido levado ao seu limite absoluto... é por isso que pedimos desculpas. Estamos tirando um tempo para nós mesmos, para refletir e curar. Perry já tem consultas marcadas com um otorrinolaringologista e um neurologista," explicou Etty Lau.

Além disso, a mulher mencionou que aqueles que conhecem e amam Perry não precisam ouvir narrativas falsas sobre ele, enfatizando sua natureza gentil e compassiva.

Este era o problema

Na última sexta-feira, 13 de setembro, durante uma apresentação do Jane’s Addiction no Leader Bank Pavilion em Boston, especificamente enquanto tocavam a música ‘Ocean Size’, o concerto inteiro terminou abruptamente após uma violenta confrontação ocorrer. Farrell, visivelmente chateado, começou a empurrar e atacar Navarro sem motivo aparente, o que levou a equipe de segurança a intervir para controlar a situação e evitar que a confrontação escalasse ainda mais.

Portanto, o Jane's Addiction emitiu um comunicado pedindo desculpas aos fãs e anunciou a difícil decisão de cancelar o restante da turnê. A situação levantou preocupações entre os seguidores, que esperam pela rápida recuperação de Perry e seu retorno à música.