Resumo de novela: Autor revela sua maior dificuldade em ‘Família é Tudo’

O autor Daniel Ortiz revelou que a novela ‘Família é Tudo’ foi uma das tramas mais difíceis que escreveu para TV Globo devido ao grande número de personagens principais. Mas, tal dificuldade só faz crescer o carinho dele por sua obra, que chega ao fim nesta sexta-feira, 27 de setembro.

Feliz com o resultado na audiência e também na repercussão na web, o autor disse ao GShow que Lupita (Daphne Bozaski) possui dois finais e que o desfecho será revelado mesmo apenas no último dia da novela. A personagem, uma das mais queridas do público, terá que escolher entre Guto (Daniel Rangel) e outro de Júpiter (Thiago Martins).

Daniel Ortiz também destacou a importância da cantora Thalía, a quem ele chama de Madonna mexicana: “Trabalhei sete anos na Televisa, no México, com Salvador Mejía, que foi produtor e diretor de todas as ‘Marias’, e sei que lá ela é a Madonna e a outra é a Paulina Rubio. Então, de cara pensei que o brasileiro cresceu vendo novelas mexicanas, e a Thalía é muito forte aqui e ela gosta muito do Brasil”.

Daniel Ortiz está feliz com o resultado alcançado com 'Família é Tudo' (Manoella Mello/Globo)

‘Volta por Cima’ estreia na próxima segunda-feira, 30, às 19h

A próxima novela da TV Globo chega com o objetivo de manter a audiência de ‘Família é Tudo’. Também com uma história mais popular, a trama escrita pela autora Claudia Souto entrelaça a vida de muitos personagens que passam por um acidente traumático envolvendo um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

Além das cenas nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, a próxima novela das 19h, que estreia em 30 de setembro, tem cenas gravadas na Ilha do Governador, e chega carregando uma polêmica nos bastidores do canal, afinal, ela foi aprovada pela direção do canal depois do cancelamento de ‘Conta Comigo’, trama escrita por Mauro Wilson, que chegou a ser anunciada para o mercado publicitário.

A mudança repentina aconteceu devido a sua abordagem política em pleno ano eleitoral. Segundo a sinopse, ‘Conta Comigo’ traz uma história que envolve líderes comunitários e vereadores corruptos. Desta forma, a Globo colocou a novela mais para frente.