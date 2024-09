Ian McKellen, que interpretou Gandalf em ‘O Senhor dos Anéis’, foi contatado para retornar ao seu papel

O nome de Ian McKellen é uma palavra sagrada no universo de J.R.R Tolkien em ‘O Senhor dos Anéis’. O ator britânico de 86 anos interpretou Gandalf na trilogia de filmes dirigida por Peter Jackson entre 2001 e 2003. Apesar de sua idade e do legado que deixou nesse trabalho, talvez em breve o vejamos de volta com sua longa túnica, barba branca e chapéu cônico nas telas de cinema ao redor do mundo.

‘Os Anéis do Poder’ continua a se destacar como uma das melhores séries disponíveis nas plataformas de streaming hoje. Faltam dois episódios para estrear e concluir a segunda temporada, e a expectativa está atingindo níveis impressionantes entre os fãs desta produção.

No entanto, a aparição de Ian McKellen como Gandalf não será nesta série, pois esse papel - embora não confirmado como Gandalf - está sendo interpretado por Daniel Weyman (que se acredita ser uma versão jovem do icônico personagem, mas poderia ser outro istari).

Istar de "Os Anéis do Poder' - Daniel Wayman

A produção escolhida para o retorno de McKellen como Gandalf é liderada pelo próprio Peter Jackson. É um projeto sem nome, mas há especulações de que será chamado de ‘O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum’.

Contará as histórias do famoso hobbit corrompido pelo poder sedutor do anel. Por enquanto, apenas está confirmado que Andy Serkis voltará para interpretar o personagem, mas tudo indica que Ian McKellen também retornará para ser Gandalf, conforme o próprio ator afirmou em uma entrevista para o canal do YouTube, This Morning, como reportado pelo Alfa Beta.

Andy Serkis como Smeagol, conhecido por ter interpretado Gollum nas trilogias cinematográficas do 'Senhor dos Anéis'

Ian McKellen retornaria como Gandalf

Sir Ian McKellen compareceu à entrevista e, como esperado, foi questionado sobre seus projetos futuros e sua suposta participação. Ele respondeu que sabia que o filme sobre Gollum estava em andamento e que estava bem informado sobre isso, mas não ousou confirmar que lhe foi oferecido o papel de Gandalf.

Ian McKellen era Gandalf (Foto: Divulgação)

"Me disseram que há dois filmes. Provavelmente não deveria dizer. Não vi o roteiro, não sei quando será lançado e nem mesmo onde será filmado," disse o ator britânico.

Outro personagem que deve aparecer neste filme é Aragorn, e tudo indica que o papel deve ser oferecido a Viggo Mortensen. O filme, teoricamente, está programado para ser lançado em 2026.