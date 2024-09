Tom Zé no hospital: Fãs e amigos famosos fazem uma corrente pelo cantor

O cantor Tom Zé, de 87 anos, segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, em São Paulo, após um acidente doméstico. Após confirmar o estado de saúde do artista à TV Globo, Neusa Martins, sua esposa, pede a Deus que ele deixe a unidade repleto de saúde.

ANÚNCIO

Em nota publicada nas redes sociais, ela lembrou que Tom é um artista pulsante, que gosta de fazer shows animados, pulando no palco e sentindo a vibração do público: “Ontem foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também”.

Na postagem, Neusa Martins diz que o cantor está sendo acompanhado por uma equipe médica qualificada e agradeceu aos profissionais: “Médicos competentes e dedicados, cada pessoa do atendimento querendo que a saúde seja retomada”. Por fim, ela tranquiliza os fãs e diz que Tom Zé manda abraços para todos e que espera vê-lo, em breve, num palco: “Gratidão a todos”.

Amigos famosos mandam boas energias para Tom Zé

A apresentadora Astrid Fontenelle e a atriz Andrea Horta aproveitaram a publicação feita no perfil oficial do artista no Instagram para mandar um recado: “Todas as melhores energias pro saltitante Tom Zé”, escreveu a ex-Saia Justa, do GNT.

Ana Beatriz Nogueira também publicou que estava pertinho de Tom e desejou uma excelente recuperação. Já Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, escreveu: “Que todas as grandes luzes do universo estejam zelando pela sua recuperação!”.

Fãs anônimos também deixam recado para o artistas

Seguindo o mesmo pensamento dos famosos, os fãs de Tom Zé fizeram uma corrente virtual de boas energias para Tom. Muitos fãs pediam para que o artista se recuperasse o mais rápido possível, enquanto outros afirmavam que ele estava em suas orações diárias.

“Uma grande corrente de pensamentos e energias positivas para a recuperação de Tom Zé. Que o reencontro aconteça em breve pelos palcos do nosso Brasil”, escreveu uma pessoa. Outra mandou “energias boas para o amado Tom Zé”. Enquanto uma terceira pediu “se recupere logo, pelo amor de Deus”.