Qual é o verdadeiro nome do príncipe Harry e quando Lady Di o chamava assim?

A princesa Diana era uma mulher muito dedicada e amorosa com seus filhos, os herdeiros da monarquia britânica, mesmo quando um deles decidiu renunciar às suas responsabilidades. Tanto o príncipe William quanto Harry foram educados para cumprir o papel que lhes caberia no futuro, mas isso não significava que sua mãe tentasse de todas as formas dar-lhes uma criação o mais simples possível.

ANÚNCIO

Mas o mais jovem príncipe de Gales, tem um nome muito longo: Henry Charles Albert David Windsor, que nasceu em 15 de setembro de 1984 e foi oficialmente nomeado como Príncipe Henry, um nome tradicional na família real britânica.

No entanto, desde criança ele era popularmente conhecido como Harry, uma forma comum no Reino Unido de abreviar Henry.

De acordo com a revista Vanidades, Diana também costumava se referir a ele como Harry em público e na vida cotidiana, embora em ocasiões formais, ou quando falava de forma mais séria, usava seu nome completo.

Harry ficou como seu nome principal

Este hábito da falecida princesa de chamar-lhe Harry contribuiu para que o apelido se tornasse seu nome principal no mundo.

Últimas Notícias ANÚNCIO