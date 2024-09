Diddy Combs pode enfrentar risco ao ser alvo de assalto por outros presos

Sean Diddy Combs permanece detido no Centro Metropolitano de Detenção (MDC) em Brooklyn, Nova Iorque, depois de ter sido negada duas vezes a possibilidade de liberdade sob fiança, e enquanto passa seus dias atrás das grades, a tensão aumenta devido ao fato de, por ser uma celebridade, ele possa estar sendo considerado como um alvo de ataque dentro da prisão.

Cameron Lindsay, um diretor aposentado do MDC, disse que, com base em sua experiência, pode avaliar os riscos que qualquer celebridade pode enfrentar na prisão. O simples fato de ser uma celebridade é uma desvantagem para Diddy, e isso se soma ao tipo de crimes pelos quais ele está sendo acusado.

“Seu grande status de celebridade e as acusações de violência contra as mulheres o tornam um alvo muito atraente para um assalto... E na subcultura - no mundo das cadeias e prisões - agredir alguém como ele seria considerado um distintivo de honra”, disse Lindsay, conforme relatado no The Mirror.

O especialista também descreveu as condições que o cantor pode estar enfrentando, acusado de crime organizado e tráfico sexual. Ele mencionou que é um ambiente “austero e frio”. “Tudo é planejado, não é uma vida”, disse o ex-diretor da MDC, que afirmou que no local, Diddy não tem internet e seu tempo de lazer é em uma área fechada.

Sean Diddy Combs na prisão do inferno

O Centro Metropolitano de Detenção (MDC) no Brooklyn, onde está Sean Diddy Combs, tem um histórico de denúncias de condições precárias. Há relatos de vermes na comida, cortes frequentes de eletricidade e ratos que circulam em esgotos abertos no banheiro.

"Algumas pessoas entram na MDC e nunca saem. É notoriamente difícil, e não há dúvida de que Diddy, como Maxwell, será um alvo lá dentro. Seus advogados farão o possível para tirá-lo. É uma queda monumental em desgraça. Um dia ele está vivendo a vida milionária, e agora está no inferno na Terra", disse uma fonte anônima ao The Mirror.

Diddy Combs está sob vigilância especial para evitar um suicídio.