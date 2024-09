‘Living in the Material World’ de George Harrison será reeditado em comemoração do seu 50º aniversário

Esta semana, os fãs de George Harrison tiveram uma excelente notícia ao confirmar o lançamento de uma edição especial de ‘Living in the Material World’, o aclamado segundo álbum solo do artista após a separação dos Beatles em 1970.

Originalmente lançado em maio de 1973, o álbum recebeu uma recepção calorosa com o álbum e o single ‘Give Me Love (Give Me Peace On Earth)’ alcançando os primeiros lugares nas paradas dos Estados Unidos em apenas cinco semanas. O álbum continuou o sucesso de ‘All Things Must Pass’, e no mesmo ano, Harrison organizou o inovador ‘Concert for Bangladesh’ no Madison Square Garden, um evento que arrecadou fundos para os refugiados de Bangladesh e ganhou o Grammy de ‘Álbum do Ano’.

Assim será a reedição

A nova versão do álbum, que será lançada em 15 de novembro, foi supervisionada pelo filho de Harrison, Dhani, e sua esposa Olivia. O álbum inclui uma remasterização a partir das fitas originais, feita por Paul Hicks, que já trabalhou com grandes artistas como os Beatles e John Lennon.

A primeira amostra desta coleção é uma versão acústica de ‘Give Me Love (Give Me Peace On Earth) (Take 18)’, que já está disponível em plataformas digitais. Além disso, será oferecida em vários formatos físicos e digitais, incluindo uma Super Deluxe Edition Box Set, limitada a 5 mil cópias em todo o mundo, que incluirá o álbum em 2LP (180 g) e 2CD, junto com uma nova mixagem e um disco extra com 12 versões inéditas de cada música.

O box set também inclui um Blu-Ray com todas as músicas em Dolby Atmos, um single exclusivo de 7″ com a gravação inédita ‘Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)’, e um livro de capa dura de 60 páginas com imagens e memórias da época.