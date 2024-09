Kate Middleton usa este estrito código de três palavras para acalmar seus filhos

Independentemente de ser príncipes ou princesas, as crianças são apenas crianças, e por isso, suas travessuras são inevitáveis. Kate Middleton está ciente disso, e é por isso que ela tem sua técnica para acalmar seus três filhos quando estão travessos.

ANÚNCIO

Em mais de uma ocasião, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis foram capturados com suas travessuras em eventos públicos, e dizem que seus pais gostam de vê-los assim, sendo apenas crianças. No entanto, há momentos em que sua mãe fica rigorosa.

Certamente, já ouviu alguém contar que, quando era criança, a mãe lhe dizia tudo e até parecia repreendê-lo com um simples olhar. Com um simples gesto dos olhos, a mãe indicava que ele estava se comportando mal, e isso era suficiente para repreendê-lo, o filho sabia que se não mudasse o seu mau comportamento, teria que enfrentar as consequências. Trata-se de uma espécie de código entre mãe e filhos, um que apenas eles conhecem.

Kate Middleton e o código com seus filhos

O portal britânico The Mirror publicou que o especialista real Tom Quinn afirma em seu livro ‘Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family’ que a princesa Kate Middleton também tem um código secreto com seus filhos para acalmá-los quando estão fazendo travessuras.

Enquanto crescem, os três príncipes estão cada vez mais envolvidos em eventos públicos, e em muitos deles, a imprensa os capturou em suas travessuras. Quinn diz que, para acalmá-los, Kate aparentemente usa um código secreto de três palavras e apenas lhes diz: "Vamos fazer uma pausa". As crianças sabem que essa frase significa mais do que isso, então devem corrigir sua atitude.

“Como explicou um ex-funcionário, as crianças sabem que estas poucas palavras têm muito mais peso do que poderíamos imaginar”, escreveu Quinn em seu livro.