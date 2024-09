‘As três filhas’: o novo filme da Netflix que finalmente poderia dar ao gigante do streaming o tão desejado Oscar

As três filhas

No dia 20 de setembro, a Netflix irá estrear ‘As três filhas’, um drama dirigido por Azazel Jacobs que tem gerado grandes expectativas entre críticos e espectadores. Estrelado por três talentosas atrizes: Carrie Coon, Elisabeth Olsen e Natasha Lyonne, o filme nos leva à complexidade emocional de três irmãs que se reúnem para se despedir de seu pai em estado terminal.

A trama, com um tom íntimo e teatral, apresenta Katie (Coon), Christina (Olsen) e Rachel (Lyonne), três mulheres que, apesar de serem irmãs, estão profundamente distanciadas em suas visões de vida. Azazel Jacobs cria um espaço cinematográfico muito íntimo e cru, onde o espectador testemunha as tensões, recriminações e vulnerabilidades dessas três mulheres.

Katie é a mais velha, obsessiva e controladora, que tenta encontrar conforto na logística e na papelada. Christina, a irmã espiritual, parece estar sempre nas nuvens, tentando apaziguar os conflitos. Enquanto isso, Rachel, a filha adotiva, lida com a agonia de seu pai através da evasão, apostando e fumando maconha.

O que une as irmãs, para além dos laços sanguíneos, é a dor compartilhada pela iminente perda de seu pai. O filme se torna uma reflexão sobre a morte, a família e como as pessoas, mesmo distantes, encontram pontos de conexão nos momentos mais difíceis da vida.

A recepção da crítica tem sido principalmente positiva. A sutileza com que Jacobs lida com a tensão entre os personagens e a forma como cada uma das atrizes contribui com nuances únicas para seus papéis foram elogiadas.

O filme evita cair no melodrama típico das tragédias familiares, optando por uma representação mais realista e honesta do processo de luto, o que poderia aproximá-lo dos padrões dos prêmios da academia que a Netflix tem lutado tanto para conseguir há mais de 10 anos.

A Netflix tem procurado há anos o tão desejado Oscar de Melhor Filme, um prêmio que tem escapado ao gigante do streaming, apesar de ter lançado obras aclamadas como ‘Roma’ (2018) e ‘O Irlandês’ (2019). Com ‘As três filhas’, a plataforma poderia finalmente consegui-lo.