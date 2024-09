A filha mais nova de Bruce Willis choca com novos detalhes sobre a saúde de seu pai: “Há dias dolorosos”

Tallulah, a filha mais nova de Bruce Willis, revelou novos detalhes sobre a saúde de seu pai e comoveu a todos com a história de como tiveram que enfrentar a doença do amado ator.

Durante uma aparição no programa Today, a mulher de 30 anos destacou que, embora haja alguns dias em que ele esteja estável, há outros dias que podem ser "dolorosos" para Bruce nesta complexa jornada de demência frontotemporal.

O que Tallulah, filha de Bruce Willis, disse sobre o estado atual do ator?

A filha de Demi Moore também compartilhou que Bruce está "estável, o que, nesta situação, é bom, mas é difícil. Há dias dolorosos, mas há muito amor."

A filha mais nova do clã de crianças que Bruce teve com Moore disse: “Ele realmente me mostrou que não devo dar nenhum momento como garantido e eu realmente acredito que seríamos melhores amigos. Acho que ele está muito orgulhoso de mim.”

No início do ano, Tallulah publicou um ensaio no qual ela disse que se tivessem mais tempo juntos, estariam mais próximos um do outro. "Tenho esperanças no meu pai, mas não quero deixá-las ir embora. Sempre reconheci elementos da sua personalidade em mim e sei que seríamos tão bons amigos se apenas tivéssemos mais tempo juntos."

A filha de Bruce também falou sobre o conselho que recebeu de sua mãe, Demi Moore, para lidar com a doença de seu pai. "Você tem que estar no momento, você tem que estar presente".

No mês passado, Tallulah declarou na revista People que a condição de seu pai não estava piorando nem melhorando, o que lhe disseram ser algo bom. Mas, não importa o que o dia traga, "minha família e eu o encontramos onde ele está", ela enfatizou.

Já se passaram dois anos e meio desde que o ator de ‘Duro de Matar’, ‘Pulp Fiction’ e ‘O Sexto Sentido’ se aposentou do cinema após um diagnóstico inicial de afasia e, posteriormente, de demência frontotemporal.