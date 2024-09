Jennifer Aniston impressionou no Emmy com um visual incrível, e um detalhe de arrepiar

Jennifer Aniston foi elogiada pelo seu visual na noite do Emmy Awards de 2024

Jennifer Aniston ganhou reconhecimento mundial por sua interpretação de Rachel Green na série de televisão Friends. Com ela, ganhou o Emmy, um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Atores, e nas duas últimas temporadas recebeu um milhão de dólares por episódio.

Além de ser uma das atrizes e comediantes mais importantes dos últimos 20 anos, Aniston também é um ícone de beleza a ponto de ter um corte de cabelo em camadas que leva o nome de sua personagem, o corte Rachel.

E é assim que Jennifer Aniston continua a brilhar em cada evento ou tapete vermelho em que aparece. Recentemente, ela fez isso no Emmy Awards 2024, realizado no Teatro Peacock em Los Angeles em 15 de setembro passado, conforme relatado pelo portal Bright Side.

De prateado e com os braços descobertos

A intérprete de Rachel deixou seu traje preto habitual para esses eventos para brilhar com um vestido prateado, justo e sem alças de Oscar de la Renta com contas. Completou seu visual com uma pulseira grossa e alguns anéis de diamante.

Desta vez, Jennifer estava indicada ao prêmio de Melhor Atriz Principal em uma Série Dramática por seu papel em The Morning Show. Anna Sawai de Shōgun foi declarada vencedora da categoria.

O que a famosa atriz ganhou foram elogios pelo visual da noite segundo os fãs, mas o que mais chamou a atenção foram seus braços, que receberam todos os elogios por estarem super tonificados.

