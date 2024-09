Sydney Sweeney completa 27 anos: assim tem sido a evolução artística da atriz

Sydney Sweeney, que completa 27 anos este 12 de setembro, comemora em meio a um grande sucesso em Hollywood sustentado por seus papéis em ‘Euphoria’ e ‘The White Lotus’, e outras grandes personalidades destacando-se por sua versatilidade e crescente influência na indústria do entretenimento.

A atriz começou a chamar a atenção na indústria do entretenimento desde seus primeiros papéis na televisão.

A partir de 2015, Sweeney participou em séries como '90210', 'Criminal Minds', 'Grey's Anatomy' e 'Pretty Little Liars'. Essas aparições permitiram-lhe demonstrar seu talento e estabelecer as bases de uma carreira promissora.

O ano de 2018 marcou um ponto de virada em sua carreira. Seu papel em 'Everything Sucks!' da Netflix lhe deu maior visibilidade, enquanto suas participações em 'Sharp Objects' e 'The Handmaid’s Tale' consolidaram sua reputação como uma atriz versátil e promissora. Segundo os fãs, esses projetos não apenas expandiram seu alcance, mas também a ajudaram a ser reconhecida no competitivo mundo da atuação.

Ano de pico

O ano de 2019 foi crucial para a ascensão de Sydney Sweeney em Hollywood. Sua interpretação de Cassie Howard em 'Euphoria' recebeu aclamação tanto dos críticos quanto do público, marcando o início de sua consolidação como uma figura proeminente na indústria.

Além disso, é mencionado entre os seguidores que sua participação no filme 'Era Uma Vez em Hollywood' de Quentin Tarantino fortaleceu ainda mais seu status e a posicionou como uma das atrizes mais proeminentes de sua geração.

Em 2021, Sweeney continuou sua ascensão com papéis em 'The White Lotus', assim como nos filmes 'The Voyeurs' e 'Night Teeth'. A segunda temporada de 'Euphoria', que estreou em 2022, reafirmou sua posição e destacou sua capacidade de assumir papéis complexos, de acordo com muitos espectadores e fãs.

O ano de 2023 foi um ano de crescimento contínuo para Sweeney, com participações em ‘Reality’, ‘Americana’ e ‘Anyone but You’. Este ano, sua carreira continua em expansão com os lançamentos de ‘Madame Web’, ‘Immaculate’ e ‘Eden’.

É mencionado que aos 27 anos, celebra não apenas mais um ano de vida, mas também um histórico de conquistas e um futuro cheio de novas e emocionantes oportunidades em Hollywood.