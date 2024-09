Quem é Yola Berrocal? A outra mulher com quem Piqué teria sido infiel a Shakira

A agitação da separação entre Gerard Piqué e Shakira continua evoluindo à medida que mais aspectos do relacionamento entre essas duas celebridades são descobertos.

Foi revelado recentemente que o antigo jogador de futebol poderia ter enganado a cantora colombiana mais de uma vez. Javier de Hoyos, um jornalista, anunciou exclusivamente que uma dessas indiscrições envolvia Yola Berrocal, uma personalidade proeminente na cena do entretenimento espanhol.

Shakira e Gerard Piqué Instagram (Instagram: @shakira)

Quem é Yola Berrocal?

De acordo com a revista Cuore, a relação entre Piqué e Shakira teve início em 2010, durante a produção do videoclipe ‘Waka Waka’. O vínculo entre eles se fortaleceu com o flerte que aconteceu durante as festividades da vitória da Espanha na Copa do Mundo.

No entanto, nas celebrações após a vitória da equipe espanhola na Copa do Mundo na África do Sul, o atleta teve a oportunidade de se encontrar com Yola Berrocal. De acordo com relatos de testemunhas, eles trocaram um beijo ardente e, aparentemente, esse acontecimento teria se repetido em outros eventos festivos.

Yola Berrocal A modelo teria tido um caso com Piqué (@yolaberrocal/Instagram)

Yolanda del Prado Pascual Berrocal, também conhecida como Yola Berrocal, é uma artista multifacetada: é dançarina, intérprete e vocalista. Ao longo do tempo, ela se tornou uma figura reconhecida na televisão espanhola por sua participação em vários programas e reality shows. O último em que esteve presente foi o Gran Hermano VIP, no ano passado. Além disso, atualmente, ela atua como representante de outras figuras públicas emergentes.

"Se houver pessoas que me viram... que sejam elas a falar! Eu não aprovo nem nego nada", disse a mulher de 53 anos. Essa declaração ambígua aumentou ainda mais as especulações sobre seu relacionamento com o jogador de futebol.

A cobertura midiática continua incessantemente. Após o anúncio da separação entre Piqué e Shakira em junho de 2022, os rumores sobre possíveis aventuras amorosas deles aumentaram, especialmente em relação a Clara Chía.