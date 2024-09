O Príncipe George já está recebendo suas primeiras lições de voo aos 11 anos de idade

O Príncipe George do Reino Unido embarcou em uma jornada emocionante. Com 11 anos, o filho mais velho das crianças de Príncipe William e Kate Middleton fez sua primeira aula de voo, conforme relatado pela mídia britânica.

ANÚNCIO

O segundo na linha de sucessão ao trono britânico começou o treinamento de voo esta semana no Aeródromo de White Waltham, perto do Castelo de Windsor, onde, de acordo com uma testemunha que informou o jornal The Sun, tanto o Príncipe William quanto Kate Middleton assistiram enquanto seu filho decolava em uma aeronave monomotor Piper PA-28 com controles duplos e pousava com seu instrutor cerca de uma hora depois.

Como foi a primeira aula de voo do jovem Príncipe George?

Parece que o jovem príncipe adorou a experiência, o que não surpreendeu muito seus pais, já que o neto do Rei Charles III sempre foi fascinado por helicópteros. “Não posso voltar para casa sem um helicóptero. O George nunca me perdoaria,” brincou o Príncipe William durante uma visita feita há cinco anos por uma organização de ambulâncias aéreas.

Com essas primeiras lições de voo no aeródromo de White Waltham, o jovem herdeiro segue os passos de seu bisavô, o Príncipe Philip, embora ele estivesse consideravelmente mais velho (31 anos) quando começou seu treinamento no mesmo local em 1952.

Ele também tem o exemplo de seu próprio pai, Príncipe William, que durante os primeiros anos de seu casamento com Kate era piloto de ambulância aérea em Anglesey (País de Gales) e participou de algumas operações de resgate da RAF.

O Príncipe de Gales, que esta semana expressou o quanto sente falta desse trabalho, não perdeu sua paixão por voar e geralmente é o responsável por pilotar o helicóptero de sua família em algumas de suas transferências privadas.