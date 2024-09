As dicas e treinamento de Julia Roberts para se manter jovem aos 56 anos

Julia Roberts é uma das atrizes de Hollywood que se destaca por manter-se jovem apesar da idade. Aos 56 anos, a artista ainda mantém a juventude em seu rosto e um corpo de uma mulher de vinte ou trinta anos, mas qual será o seu segredo?

ANÚNCIO

Em janeiro de 2024, a lembrada protagonista de 'Uma Linda Mulher' disse em uma entrevista com o roteirista Richard Curtis para a Vogue, que parte de seu segredo são os "bons genes".

“Atrair bons genes, levar uma vida plena, e eu disse - e normalmente digo isso como uma espécie de piada -, mas sim, acredito no amor de um bom homem”, disse a atriz.

A sua resposta parece indicar que mais do que técnicas superficiais, grande parte do segredo da eterna juventude que a caracteriza está no interior: ‘vida plena’ e ‘o amor’. De fato, Julia Roberts está casada há 21 anos com o diretor de fotografia Daniel Moder, e afirma que desfrutam plenamente juntos.

"Acredito que meu marido me ama e se preocupa comigo de uma maneira que me faz sentir profundamente feliz... E toda vez que você vê alguém feliz, não importa a idade que tenha", destacou.

A atriz disse ao E! Online que "eu sempre digo a mesma coisa, e mantenho firme. O segredo é se dar muito amor, em todos os sentidos".

Julia Roberts e seu treinamento

O Mujer Hoy publicou que Julia Roberts faz treinamento com gyrotonic e cardio acting. O primeiro é uma combinação de exercícios com dança, tai chi, natação e ginástica esportiva para tonificar os músculos e articulações, também eliminando gordura em áreas difíceis, além de poder usar algumas ferramentas de academia como halteres, polias, pratos giratórios e cordas.

ANÚNCIO

O gyrotonic melhora a postura, coordenação e flexibilidade, potência física e resistência, circulação sanguínea e combate a retenção de líquidos.

O cardio acting aproveita os benefícios das atividades diárias, o que significa aproveitar cada tarefa ou ação para se exercitar. Por exemplo, se estiver falando ao telefone, você pode se movimentar enquanto fala, subindo escadas ou ficando em pé, levantando e abaixando os calcanhares para fortalecer as panturrilhas; se estiver na cozinha, enquanto algo está cozinhando, você pode fazer agachamentos.

Julia Roberts confessou à Bang Showbiz que perdeu um tamanho de calça fazendo cardio acting.