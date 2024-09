Sean ‘Diddy’ Combs, que agora está na prisão, teve um relacionamento com Jennifer Lopez marcado por infidelidade

Jennifer Lopez e Sean ‘Diddy’ Combs foram um dos casais mais comentados em Hollywood no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Sua história de amor começou no set do videoclipe da música ‘If You Had My Love’ em 1999.

Naquela época, Diddy estava saindo de um relacionamento com Kim Porter, que terminou no mesmo ano. A química entre Lopez e Diddy foi instantânea e eles rapidamente se tornaram um dos casais mais seguidos no mundo do entretenimento.

Hoje Sean Combs está na prisão em Nova York, acusado de crime organizado, tráfico de pessoas, abuso sexual e tráfico de seres humanos.

Jennifer Lopez e Sean ‘Diddy’ Combs: este foi o relacionamento romântico deles

Um dos momentos mais marcantes de seu relacionamento foi na cerimônia do Grammy Awards de 2000. Jennifer Lopez deslumbrou em um icônico vestido verde da Versace, enquanto Diddy a acompanhou como seu parceiro. O vestido se tornou um marco na moda, e Diddy mais tarde lembraria como aquele momento marcou uma mudança significativa na moda, destacando o quanto Lopez estava deslumbrante.

Eram um dos casais mais famosos (Agencias)

No entanto, o relacionamento não durou muito. No início de 2001, Lopez e Diddy terminaram. Em uma entrevista à Vibe em 2003, Lopez revelou que a falta de fidelidade de Diddy foi a principal razão para a separação. Embora ela nunca o tenha pego no ato, sua intuição e os comportamentos de Diddy, como ir a clubes e não voltar para casa, minaram sua confiança e, no final, levaram ao fim do relacionamento.

Apesar da separação, Lopez e Diddy mantiveram uma relação amigável ao longo dos anos. Em 2018, se encontraram na festa na residência de Lopez em Las Vegas, e em 2021, Diddy compartilhou uma foto nostálgica deles no Instagram.

Romperam em pouco tempo (Agencias)

No entanto, Diddy esclareceu que sua intenção não era causar polêmica, mas simplesmente relembrar os velhos tempos com um amigo. Em seu documentário de 2024, A Maior História de Amor Nunca Contada, Lopez abordou experiências de relacionamentos difíceis do passado e mencionou ter sido maltratada em alguns deles. Embora ela não tenha especificado a quem estava se referindo, o documentário ofereceu uma visão mais profunda de suas experiências pessoais e das lições aprendidas.