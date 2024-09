“Ainda há muito amor”: sobre Ben Affleck e Jennifer López

O famoso ditado ‘onde houve fogo, cinzas ficam’ parece ressoar especialmente no caso de Jennifer López e Ben Affleck. Embora ela tenha entrado com o pedido de divórcio no mês passado, recentemente foram vistos em um encontro muito carinhoso, e ele não tirava as mãos dela, o que evidencia que a chama do amor e da atração ainda está entre eles.

Enquanto almoçavam com seus filhos, o ex-casal se abraçava e se beijava. Esse encontro reacendeu as especulações sobre o verdadeiro estado de seu relacionamento. A especialista em relacionamentos, Louella Alderson, disse ao The Mirror que, apesar da separação oficial, os sentimentos entre Ben Affleck e Jennifer Lopez não desapareceram da noite para o dia.

A especialista citada afirmou: “Ben e Jennifer aliviaram parte do estresse ao finalmente solicitar o divórcio depois de semanas de especulações. Os beijos e abraços relatados em sua recente saída podem indicar que ainda há muito amor entre eles e mostram que seus sentimentos não desapareceram da noite para o dia”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: reconciliação?

No entanto, Alderson adverte que o afeto físico não necessariamente implica que uma reconciliação esteja no horizonte. É comum que ex-parceiros mantenham uma conexão emocional e física forte após uma separação.

"Parece que eles estão em um período de transição no momento, mas acredito que é provável que o divórcio siga em frente. Mesmo que o processo seja retardado, Ben e Jennifer parecem ter problemas fundamentais que levaram à separação. É provável que esses problemas persistam após essas emoções atuais diminuírem", explicou a especialista em relacionamentos ao veículo citado.

Ele acrescentou que "este momento de nostalgia e consolo poderia ser apenas isso: um momento. É crucial que sejam abertos e honestos sobre seus sentimentos e intenções, pois reconectar fisicamente pode tornar mais difícil seguir em frente".

Alderson expressou que "Ben e Jennifer provavelmente consideraram profundamente se eram adequados um para o outro a longo prazo. As dificuldades que enfrentaram no passado continuam sendo relevantes".

Entretanto, a vida continua para ambos. López está focado em promover seu novo single ‘Vamos ser felizes’, que será lançado na próxima sexta-feira. Enquanto isso, Affleck está encontrando refúgio na casa de campo de US$ 8 milhões que compartilha com Jennifer Garner, após a recente reviravolta em sua vida pessoal.

A história de Jennifer López e Ben Affleck continua se desenvolvendo, e embora as cinzas do seu passado ainda estejam ardendo, o futuro do relacionamento deles parece incerto.