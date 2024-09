George e Charlotte interrogaram o tio James Middleton sobre nova namorada, segundo livro

O empresário James Middleton, irmão da Princesa Kate Middleton, compartilhou uma experiência curiosa que viveu com seus sobrinhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte. Em um trecho de seu livro, “Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, James relembra o dia em que apresentou acidentalmente sua então nova namorada, Alizee Thevenet, à família.

ANÚNCIO

De acordo com a Revista Monet, James iniciou o relacionamento com Alizee em 2018, e o casal oficializou a união em 2021. A história contada por ele se passa no início do namoro, durante um casamento próximo à casa de seus pais. Após a celebração, o empresário decidiu passar a noite em sua antiga residência, na companhia da namorada. Na manhã seguinte, ele foi acordado pelos risos de George e Charlotte, que estavam hospedados na casa naquele fim de semana.

A capa do livro de James Middleton — Foto: Divulgação

Interrogatório matinal

Ainda surpreso, James desceu as escadas e encontrou sua irmã, Catherine, e o Príncipe William, tomando chá na cozinha. Ele relata que estava prestes a levar uma xícara de chá para Alizee quando a viu entrando na cozinha, ainda sonolenta e usando uma de suas camisas. Foi nesse momento que ele apresentou a namorada para a família, mas não sem antes enfrentar uma bateria de perguntas feitas pelos sobrinhos, que, curiosos, queriam saber mais sobre a nova integrante do grupo.

As crianças, sempre cheias de energia e curiosidade, bombardearam James com perguntas a uma velocidade impressionante. Entre risos e brincadeiras, queriam saber quem era aquela mulher e como ela havia se tornado a namorada do tio. Ao responder com sinceridade e bom humor, James notou que o ambiente rapidamente se tornou acolhedor e familiar, com todos rindo e conversando como se Alizee já fosse parte da família há anos.

Essa narrativa revela não apenas um momento íntimo e descontraído na vida da família real, mas também a forma como a dinâmica entre os membros pode ser tão simples e humana. As crianças, apesar de sua posição na linha de sucessão ao trono, demonstram a curiosidade e espontaneidade típicas da idade.