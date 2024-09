Concorrente do A Roda da Fortuna perde 1 milhão e telespectadores culpam o apresentador pela derrota

No episódio de segunda-feira, 16 de setembro à noite de A Roda da Fortuna, a concorrente Vivian Tran esteve perto de ganhar o cobiçado prêmio de 1 milhão de dólares. No entanto, ela não conseguiu resolver corretamente o enigma final, o que levou os fãs do programa a culparem o novo apresentador, Ryan Seacrest, pela forma como lidou com a situação.

Durante a Rodada de Bônus, a categoria foi "O que você está fazendo?" e Tran escolheu as letras C, H, M, I e P para tentar decifrar a frase. Apesar das letras selecionadas aparecerem no tabuleiro, o enigma ainda estava incompleto: "_ _ _ E R I N G S _ M E HELP".

Nervosa, Tran tentou várias respostas como ‘Querendo ajuda’, ‘Respondendo a alguma ajuda’ e ‘Encontrando ajuda’, mas nenhuma estava correta. A frase que ela estava procurando era ‘Oferecendo alguma ajuda’. O momento mais impactante chegou quando Seacrest revelou que o envelope escolhido por Vivian continha o prêmio de 1 milhão de dólares.

A concorrente, ao perceber o quão perto esteve de ganhar o prêmio milionário, levou as mãos à cabeça, em sinal de choque e frustração. Apesar da perda, Tran conseguiu levar para casa 27.300 mil dólares e uma viagem para a Europa, o que suavizou um pouco a amarga derrota.

No entanto, os seguidores do programa não perdoaram Seacrest por sua reação. Alguns telespectadores criticaram a falta de empatia do apresentador em um momento tão delicado. Nas redes sociais, muitos apontaram que seu antecessor, Pat Sajak, teria lidado com a situação de forma mais adequada.

Espectadores de A Roda da Fortuna criticam o apresentador

Um espectador comentou: "Ryan não mostrou a sensibilidade necessária. Pat sempre foi mais discreto e gentil nestes momentos difíceis". Outro acrescentou: "Seacrest não mostrou o envelope corretamente e riu quando não era o momento certo. Senti que Vivian merecia uma reação mais considerada".

Os comentários online foram abundantes e muitos expressaram seu descontentamento com a forma como Seacrest tem lidado com sua nova fase como apresentador do programa. Apesar de estar em sua segunda semana à frente de A Roda da Fortuna, alguns telespectadores já sentem falta da maneira como Sajak tratava os concorrentes e lidava com momentos tão cruciais como esse.