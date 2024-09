Agenda cultural: Liniker abre show de Lenny Kravitz em São Paulo

Sucesso com seu segundo trabalho solo, ‘CAJU’, Liniker fará o show de abertura de Lenny Kravitz em São Paulo, que acontece em 23 de novembro, no Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705), no bairro da Água Branca. Os artistas se conheceram em 2023, quando a cantora paulista cantou na cidade de Paris, na França.

Além de Liniker, Frejat e Lianne La Havas serão as outras apresentações de abertura do show na cidade. Vale lembrar que o último show de Lenny Kravitz em São Paulo aconteceu em 2019, quando o cantor subiu ao palco do Lollapalooza Brasil.

O vencedor do prêmio de Melhor Vídeo de Rock pelo clipe de ‘Human’m no MTV Video Music Awards, chega na capital paulista, para única apresentação, depois de passar com a Blue Electric Light Tour 2024 pela Europa e pelos Estados Unidos.

No show, os fãs podem esperar muitos hits e o melhor do 12º álbum de estúdio, Blue Electric Light, lançado em maio deste ano. O trabalho foi aclamado pela crítica e, segundo a Associated Press, este é um projeto “glorioso” e “o melhor trabalho do astro do rock em anos”. Já a NPR chamou o disco de “um caleidoscópio de rock vibrante, funk psicodélico, soul suave e muito mais”.

Os ingressos para ver o show podem ser comprados no site da Eventim ou na bilheteria oficial do Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705), no bairro da Água Branca, a partir de R$ 190 (meia entrada).

Lenny Kravitz recebeu homenagens e prêmios variados em 2024

Neste ano, o cantor também foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, com o ‘Prêmio Ícone da Música’, no People’s Choice Awards 2024, e com ‘Prêmio Ícone da Moda’, do CFDA (Council of Fashion Designers of America), por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.