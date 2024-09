Agenda cultural: Quando comprar os ingressos para o show de Liniker em SP

Em São Paulo, Liniker apresenta o show da turnê ‘CAJU’ no dia 8 de novembro, no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda), ainda sem horário definido. Mas, os ingressos podem ser comprados a partir desta quinta-feira (05) pelo site oficial.

ANÚNCIO

A turnê foi confirmada pela artista, em parceria com o Coala Music, nome responsável pelo Coala Festival, depois que o seu segundo trabalho-solo, que foi feito “apenas por diversão”, virou um hit viral nas redes sociais, gerando mais de 30 milhões de streams em apenas 10 dias.

O que Liniker disse sobre o seu novo show em São Paulo

Liniker ficou radiante ao divulgar uma nova apresentação na capital paulista. Segundo ela, a receptividade do público com ‘CAJU’ nos streamings de música foi algo mágico, já que o álbum “não obedece às regras do mercado”.

“Eu fiquei emocionada pela maneira que o público recepcionou. Esse é um disco longo, com músicas e instrumentais extensos. Já estou na fase de concepção do show e acho que os fãs também serão surpreendidos pela experiência de ‘CAJU’ ao vivo. Não vejo a hora desse encontro”.

A cantora natural de Araraquara, no interior de São Paulo, disse ainda que ficou chocada ao cantar a faixa-título em uma apresentação e perceber que o público inteiro sabia: “Até a estreia da turnê, que vai rodar o Brasil, as músicas vão ficar ainda mais latentes na vida das pessoas. Será algo grandioso”.

Ouça o novo hit de Liniker

A turnê de ‘CAJU’ deve passar por outras cidades brasileiras

O show de Liniker no bairro da Barra Funda, marcado para novembro, será o primeiro de diversas apresentações pelo país. No entanto, é preciso esperar para saber por onde ‘CAJU’ vai passar.

Em uma nota enviada à imprensa, a assessoria informou que “em breve, Liniker anunciará as primeiras datas da turnê de CAJU e aí, sim, será a hora de decorar quantos shows a artista tem em sua agenda!”.