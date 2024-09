Agenda Cultural: Coala Festival agita a Barra Funda no fim de semana

DJs nacionais e internacionais invadem o Coala Festival 2024, no Memorial da América Latina, em São Paulo

O Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda), na Zona Oeste de São Paulo, será palco do Coala Festival, que promete um fim de semana focado na cultura brasileira, que se conecta com os sons de outros países de língua portuguesa .

O palco Club Coala, criado em 2022, volta com tudo na 10ª edição do festival, dando espaço para muitos artistas a partir desta sexta-feira, 6 de setembro. Mas, o grupo Enchufada, um dos grandes destaques da agenda de shows, poderá ser visto apenas no domingo, dia 8.

Nascido em Portugal, o coletivo fundado por Branko e Kalaf Epalanga existe há mais de uma década e traz ao público do Coala Festival 2024 uma junção da música eletrônica com as raízes musicais que habitam Lisboa. Além do coletivo português, o Club Coala recebe o Banana Gold Records e Pista Quente.

“Essa escolha reflete o movimento que estamos fazendo de conectar o Brasil com outros países de língua portuguesa e vai ser incrível receber esses DJs no Coala”, afirmou Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do festival.

Quem sobe ao palco principal do Coala Festival 2024?

Lys Ventura, Forró Red Light, Gus Caram, Tata Ogan, Dadá Joãozinho, Odara Kadiegi, Veraneio, AMADOPEACE, Sô Lyma, Kabulom e Ubunto também integram o line-up de DJs que compõem a programação do palco principal.

Onde comprar o ingresso para o Coala Festival 2024?

Ainda dá tempo de comprar o bilhete para aproveitar o Coala Festival, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial e custam R$ 140 (meia-entrada para um dia) a R$ 410 (passe para três dias). Há ainda a opção do mini passe coalático, que vale para dois dias de festival combinados, por R$ 280.

Confira o line-up de DJs confirmados

Sexta-feira, 6 de setembro

Helena Camarero

Lys Ventura

Forró Red Light

Gus Caram

Tata Ogan

Banana Gold Records

Sábado, 7 de setembro

Afreekassia

Dadá Joãozinho

Odara Kadiegi

Veraneio

AMADOPEACE

Deekapz

Pista Quente

Domingo, 8 de setembro