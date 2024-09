3 estrelas brasileiras concorrem ao Grammy Latino de 2024; confira

De acordo com a lista de indicados divulgada pela Academia Latina da Gravação, na última terça-feira, 17 de setembro, o cantor Jão concorre ao Grammy Latino de 2024 em duas categorias: ‘Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa’, com ‘SUPER’ (2023) e ‘Melhor Canção em Língua Portuguesa’, com o single ‘Alinhamento Milenar’, composta em parceria com Pedro Tófani e Zebu.

“Tô muito feliz pelo reconhecimento. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, disse o artista, que soma quatro indicações ao prêmio, disse o artista, que também é uma das atrações do Rock in Rio.

DJ Alok disputa prêmio inédito no Gammy Latino de 2024 (Reprodução/Instagram)

Alok também recebeu duas indicações ao Grammy Latino deste ano. As músicas ‘Drum Machine’, parceria com DJ Pickle, ‘Pedju Kunumigwe’, com os Guarani Nhandewa concorrem na categoria inédita ‘Melhor Performance de Música Latina’.

Além do DJ brasileiro, Ale Acosta e Valeria Castro (‘La Ceniza’), Bizarrap e Shakira (‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)’) e Vikina e Deorro (‘BAMBOLE’) também estão na disputa.

Luan Santana concorre pela quinta vez ao Grammy Latino (Reprodução/Instagram)

Já Luan Santana espera levar o Grammy de ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’. Ele foi indicado, pela quinta vez, com o álbum Luan City 2.0, que já ultrapassou a marca de 800 milhões de streams nas plataformas digitais

No passado, o cantor sertanejo foi indicado outras quatro vezes, a primeira em 2010 com o álbum ‘Ao Vivo’, depois em 2012 com ‘Quando Chega a Noite’. A terceira indicação ao Grammy Latino veio em 2017, com o trabalho ‘1977′ e em 2019 com ‘Live Móvel’.

De acordo com a Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, a edição deste ano do Grammy Latino está confirmada para acontecer no dia 14 de novembro, no Kaseya Center, em Miami, no estado norte-americano da Flórida.