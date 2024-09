‘Mal’, clipe de Jão e Gustavo Mioto, traz reações inesperadas dos fãs

O tão esperado feat entre Jão e Gustavo Mioto no single inédito, intitulado ‘Mal’, pode ser considerado um sucesso, registrando 138.775 visualizações apenas no Youtube, em apenas 14 horas. Até circula nas redes sociais um apelido carinhoso entre os fãs dos artistas, MioJão.

ANÚNCIO

Os comentários reforçam que a sofrência segue em alta. Enquanto alguns fãs se desdobram para descobrir quem foi responsável por cada estrofe, outros pontuam que a parceria entre Jão e Mioto era muito necessária.

“Eu não sabia que precisava ver o Jão cantando com o Mioto até ver o Jão cantando com o Mioto. Ainda bem que hoje é dia de faxina, aí minhas lágrimas já ajudam a lavar a casa”, escreveu um seguidor do intérprete de ‘Idiota’. Outro disse que os artistas são seus “dois amorzinhos” e que “o coração não aguenta” ver um hit cantado por eles: “Só fazendo a gente lembrar de quem eu deveria esquecer”.

A reação dos fãs com a chegada de um trecho do clipe no Instagram não foi diferente. Palavras como “hino” e “maravilhosa” apareceram em muitos comentários da publicação, mas há quem já esteja “viciada” com ‘Mal’: “Muito obrigada por entregarem um dueto com uma harmonia tão perfeita”, destacou uma fã.

Confira o clipe de ‘Mal’, feat inédito de Jão e Gustavo Mioto

Gustavo Mioto revela frustração antes do lançamento de ‘Mal’

Gustavo Mioto não escondeu dos fãs que ‘Mal’ demorou quase dois anos para ser criada e gerou algumas frustrações. Ao comentar sobre o lançamento da música na terça-feira, 10 de setembro, ele disse que ela só ganhou forma quando ele e Jão se reuniram no estúdio.

“Eu não gostava muito de algumas coisas que o Jão mandava e ele também não curtia muito o que eu enviava. Então depois de quase dois anos, decidimos começar a escrever juntos e conseguimos achar um caminho”, comentou o sertanejo.

A sintonia entre o pop e o sertanejo segue intacta

Mesmo após o pequeno impasse com Mioto, Jão enalteceu a sintonia da dupla neste encontro inédito e versátil, que une o pop romântico e o sertanejo. Para ele, a canção foi uma “sementinha plantada há muito tempo”.

ANÚNCIO

“Eu to muito feliz que finalmente aconteceu. Me sinto muito à vontade com ele e sinto que isso refletiu diretamente em ‘Mal’, com um resultado que nós dois amamos”, disse o artista.

Quando ‘Mal’, de Jão e Gustavo Mioto, chegou nas plataformas digitais

O hit cantado por Jão e Mioto foi publicado em todas as plataformas digitais na terça-feira, 10 de setembro, mas o clipe foi lançado no Youtube às 11h de quarta-feira (11).