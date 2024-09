Após uma polêmica separação, Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos juntos em público no fim de semana passado em Los Angeles.

O ex-casal chegou no mesmo carro com seus filhos para almoçar juntos no Polo Lounge do Hotel Beverly Hills, em Los Angeles, no último sábado, 14 de setembro.

Isso surpreendeu a todos, pois há muitos meses os famosos não eram vistos juntos, nem em datas especiais para ambos, e em 20 de agosto passado, JLo pediu o divórcio no tribunal.

O divórcio foi cancelado? JLo e Ben Affleck mostram que ainda há atração entre eles

Diante deste encontro inesperado, muitos se perguntam se Jennifer Lopez e Ben Affleck estão dando uma nova chance e não pensam mais no divórcio.

Isso, especialmente após as fotos e vídeos que os capturam chegando ao luxuoso hotel, onde é evidente que ainda há atração entre eles.

Uma fonte disse ao Page Six que Ben Affleck “não conseguia tirar as mãos de cima de Jennifer Lopez durante o almoço”, deixando claro que ainda se sentem atraídos um pelo outro.

Além disso, de acordo com a mesma fonte, foi o ator quem quis se encontrar com sua ex e seus filhos publicamente para deixar claro que são ‘amigos’.

A fonte destacou: “Eles sempre tiveram muita química sexual. Isso não foi planejado. Ainda se sentem atraídos um pelo outro. Foi ideia de Ben Affleck se encontrarem lá. Ele queria mostrar que são ex-namorados amigáveis. Ele queria essas fotos. Você vai lá quando quer ser visto. Os paparazzi estão sempre por perto”.

Além disso, eles chegaram juntos e saíram juntos, e seus filhos teriam se sentado em uma mesa diferente, deixando JLo e Ben sozinhos em uma mesa, onde puderam conversar sobre muitas coisas.

No entanto, outra fonte disse à revista People que as celebridades estão seguindo em frente com o divórcio. “Um divórcio nunca é fácil, mas Jennifer não quer ser egoísta a respeito. As crianças sempre se deram bem e se divertem juntas. Vê-las felizes juntas a faz feliz. As crianças felizes são sua prioridade”, disse essa fonte.