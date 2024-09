Aparência do filho de Jessica Biel e Justin Timberlake gerou polêmica nas redes sociais

“Ele não se parece em nada com o pai!”: A aparência do filho de Jessica Biel e Justin Timberlake que gerou polêmica nas redes sociais

Jessica Biel e Justin Timberlake se conheceram em 2007 no Globo de Ouro e foi amor à primeira vista. Após cinco anos de namoro, eles se casaram em 19 de outubro de 2012, na Itália. Fruto de sua união, nasceram seus dois filhos, Silas e Phineas.

E é Silas, de 9 anos de idade, quem causou sensação nas redes sociais ao acompanhar Biel a um evento, algo que não acontece com frequência, já que o casal mantém seus filhos afastados do olho público.

Jessica Biel foi ao US Open com Silas. A atriz, conhecida por seu papel em ‘The Sinner’, passou o dia no torneio com seu filho, que ela compartilha com seu marido há doze anos, Justin Timberlake.

A viagem deles para a segunda rodada do campeonato em Nova York foi uma oportunidade para mãe e filho desfrutarem de um bom momento juntos.

Nada parecido...

Ambos deslumbraram com seus trajes, Biel com um conjunto de calça creme, combinado com uma camiseta branca clássica. A atriz, de 42 anos, penteou seu cabelo curto com linhas retas e elegantes, e complementou seu visual com um colar temático de tênis, conforme relatado pelo portal Bright Side.

Silas, por sua vez, apareceu bem crescido com uma calça jogger cinza e uma camisa de rugby listrada em azul e verde. Parecia que a mãe e o filho estavam se divertindo muito. Em determinado momento, Biel apontou algo para seu filho de 9 anos, que se levantou de sua cadeira para ver melhor.

Mas o que chamou a atenção nessas imagens que se tornaram públicas não foi a rara aparição pública de Biel com seu filho, mas sim a aparência de Silas, onde alguns internautas comentaram que ele não se parece com seus pais.

“Quem é o pai, Jessica?”, “Não se parece com nenhum dos dois pais”, “Uau, não se parece em nada com o pai!”, são alguns dos comentários nas redes sociais.

Para outros, os comentários sobre a semelhança ou não da criança com os pais pareceram ridículos. “Estes comentários são a razão pela qual os pais escondem seus filhos do público”, “Ele é a cara da mãe”, “É igualzinho a ela, adorável”.