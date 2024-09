Reconciliação? A fria atitude da realeza em relação ao aniversário de Harry: veja o que disse o príncipe William

Não é segredo para ninguém que desde o Megxit, termo associado à decisão do príncipe Harry de se afastar da Família Real britânica para se estabelecer na Califórnia com sua esposa, Meghan Markle, e seus filhos, Archie Harrison e Lilibet Diana, sua relação com certos membros da família real tem sido distante.

Apesar das diferenças, no passado dia 15 de setembro, completou 40 anos e recebeu felicitações deles, mostrando que esta consideração ainda está presente, embora muitos especulem que sejam meras formalidades para manter a imagem pública e não uma tentativa de reconciliação, especialmente no que diz respeito ao príncipe William.

O que a família real disse sobre o aniversário de Harry

As primeiras felicitações para Harry vieram de seu pai, o rei Charles, e sua esposa Camila, que através da conta oficial da Família Real Britânica expressaram seus bons desejos para o duque de Sussex.

"Desejamos hoje um feliz 40º aniversário ao duque de Sussex!", escreveram ao lado de uma fotografia em que ele aparece sorridente, sentado em uma mesa, vestindo um casaco cinza e uma camisa branca.

Harry foi felicitado na conta oficial da realeza | O rei Charles e a rainha consorte Camila enviaram sua mensagem (@theroyalfamily/Instagram)

Por outro lado, os príncipes de Gales, o príncipe William e Kate Middleton, também se juntaram às felicitações através de suas histórias no Instagram, repostando a publicação da conta oficial da Família Real e acrescentando: "Desejamos um feliz 40º aniversário ao duque de Sussex".

Esta breve mensagem chamou a atenção, além de ter sido feita apenas através das histórias, que são efêmeras e duram apenas 24 horas. Não houve felicitações em uma postagem no perfil, nem fotografias que recordem os momentos que viveram juntos.

O príncipe William e Harry não se falavam há alguns meses, segundo fontes próximas | (WPA Pool/Getty Images)

Segundo fontes próximas, o príncipe Harry celebrou esta data especial em privado com sua família e amigos mais íntimos em sua casa em Montecito, Califórnia. Teriam comparecido o jogador de polo Nacho Figueras, o ex-militar JJ Chalmers, o cineasta Arthur Landon e Thomas van Straubenzee, entre outras estrelas.

As palavras de bons desejos emitidas pelos membros da realeza refletem um gesto de respeito e carinho para com o príncipe Harry, mas não deixam claro se haverá uma reconciliação total.