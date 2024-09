Famosa diz que Jojo errou ao expor posicionamento político: ‘Sendo usada’

Jojo Todynho disse que se sentiu livre ao declarar ser “uma mulher preta de direita” durante uma live no Instagram, para Antonia Fontenelle a funkeira está sendo usada e não tem o apoio de ninguém. Segundo a atriz, a campeã do reality ‘A Fazenda 12′ errou feio ao assumir publicamente o seu posicionamento político e postar uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro.

“Eu não deixaria você fazer essas declarações e muito menos deixaria você achar que está sendo apoiada por alguém. Você não está sendo apoiada por ninguém, você está sendo usada. Eu sei que você é osso duro de roer, mas o sistema é bruto e vão tentar te enterrar viva’', disse a influenciadora, que atualmente mora nos Estados Unidos.

Ainda sobre a declaração polêmica, que fez Jojo perder e ganhar muitos seguidores em pouco tempo em suas redes sociais, a atriz afirmou que a carioca deu “um tiro na própria cabeça, nem foi no pé”. Para ela, estava tudo ocorrendo muito bem para a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, mesmo com todos os haters.

Antonia Fontenelle afirma que Jojo Todynho "está sendo usada" (Reprodução/Instagram @ladyfontenelle)

“Estava tudo indo tão bem, você não precisa estar colada nessa galera de esquerda que não compartilha das suas opiniões, da sua forma de ver a vida, mas também não se deixa ser usada pela direita e esse é um conselho de quem já viveu isso’', comentou Fontenelle.

Entenda a última polêmica envolvendo Jojo

Durante uma live feita no domingo, 15 de setembro, Jojo gritou que tem orgulho em ser “uma mulher preta de direita” e disse que sustenta todas as suas “gracinhas” e que “mantém sua palavra”.

Aos seguidores, ela destacou que não é uma pessoa extremista, mas que tem seus valores e princípios: “Sou, sim! Hoje eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje, eu não venho na política, mas em 2026 eu estou vindo”.