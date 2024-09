Ex-paquita Stephanie Lourenço sofreu homofobia nos bastidores da Globo

A ex-paquita Stephanie Lourenço, de 36 anos, afirmou que sofreu homofobia nos bastidores do programa de Xuxa Meneghel, na TV Globo, quando era adolescente. Bissexual assimida, ela trabalhou dos 11 aos 14 anos (1999 a 2002) como assistente de palco da apresentadora e contou detalhes deste momento no documentário ‘Para sempre Paquitas’, do Globoplay.

Sem citar nomes, ela afirmou que ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+ não era o esperado para uma paquita e que foi chamada de “sapatão” nos bastidores da TV Globo: “Eu já não me identificava com aquela feminilidade, com aquelas danças”, disse Stephanie.

Em seu relato, a ex-assistente de Xuxa contou que era apoiada por outras paquitas e que conversava sobre o assunto no camarim, mas que um produtor disse que ela não poderia mais falar sobre a sua sexualidade: Era uma pessoa que foi abusiva moralmente comigo durante todo o meu percurso”.

Documentário Globoplay mostra a relação entre Xuxa e as Paquitas durante as décadas na TV Globo (Willian Andrade/Globo)

Sobre as exigências de Marlene Mattos, ex-empresária da rainha dos baixinhos, Lourenço contou que foi doloroso perceber que não se identificava mais com o programa: “Eu comecei a ver que não me sentia tão à vontade naquele lugar, apesar de eu amar aquele lugar”.

Stephanie Lourenço ficou muito tempo reprimida

A ex-paquita contou no documentário do Globoplay que se arrepende de ter ficado tanto tempo sem comentar sobre a sua sexualidade. Em ‘Para sempre Paquitas’, a curitibana contou que ficou “20 anos dentro do armário”.

“Estava pronta para falar que eu não era, mas eu não falei e vi que eu me reprimi de uma forma muito violenta por muitos anos. Era uma metade de mim que eu esqueci”, disse ela.

Porém, ao assumir ser bissexual, a ex-paquita disse que se reencontrou como pessoa: “Me senti uma potência muito grande e tenho muito orgulho de dizer hoje que eu sou uma mulher bissexual. Eu sinto que agora eu sou eu”.