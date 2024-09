Erika Hilton diz que Jojo usou a comunidade LGBTQIAP+ como ‘trampolim’

Erika Hilton revelou que chamou Jojo Todynho de traidora por ela usar as pautas da comunidade LGBTQIAP+ como um trampolim para sua carreira. Ao ser entrevista no ‘De Frente Com Blogueirinha’, nesta segunda-feira, 16 de setembro, a deputada federal também afirmou que o fato dela ser “uma mulher preta de direita” não seria a real razão, já que isso “faz parte do processo democrático”.

Ao responder Blogueirinha, Erika lembrou que Jojo ficou famosa em todo país com a música ‘Que Tiro Foi Esse’ e fez uma observação: “Todo mundo viu. Ela saiu de ‘Que tiro foi esse, viado?’. Para: ‘Vamo se aliar em quer dar tiro em viado’”.

O recado político de Erika Hilton

Após acusar Jojo Todynho de traição à comunidade LGBTQIAP+, a parlamentar disse no programa que o “jogo democrático” também conta com pessoas trans, negros e indígenas de direita e reforçou: “Tem tudo de direita e faz parte do processo democrático, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher, negra, gorda, vinda da periferia que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso”.

Em seguida, Érika disse que a diferença entre Jojo e as demais pessoas é que a famosa usou “a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá”.

Jojo Todynho declara ser uma "mulher de direita" (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Entenda o caso

Tudo começou quando Jojo foi fotografada ao lado de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um evento e foi atacada por alguns seguidores e fãs. Depois, durante uma live feita no domingo, 15 de setembro, Jojo gritou que tem orgulho em ser “uma mulher preta de direita” e disse que sustenta todas as suas “gracinhas” e que “mantém sua palavra”.

Aos seguidores, ela destacou que não é uma pessoa extremista, mas que tem seus valores e princípios: “Sou, sim! Hoje eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje, eu não venho na política, mas em 2026 eu estou vindo”.