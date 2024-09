Data de lançamento digital de ‘Deadpool & Wolverine’ revelada

Após um bem-sucedido lançamento nos cinemas, os fãs de ‘Deadpool & Wolverine’ estão ansiosos para saber quando poderão desfrutar novamente desta épica colaboração entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman no conforto de suas casas. O filme, que estreou nos cinemas em 26 de julho passado, tem sido um fenômeno de bilheteria, arrecadando a impressionante cifra de US$ 1,3 bilhão em todo o mundo.

Este crossover tem capturado a atenção dos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), já que marca a primeira aparição conjunta desses personagens no mesmo universo após a aquisição da 20th Century Fox pela Disney. O filme tem sido elogiado por sua ação frenética, o humor característico do Deadpool e a nostalgia que traz de volta Hugh Jackman como Wolverine.

‘Deadpool & Wolverine’ chegaria antes do esperado às plataformas

De acordo com relatórios recentes do When to Stream, a estreia digital altamente esperada do filme está agendada para 1º de outubro através de serviços de vídeo sob demanda premium. Embora essa informação ainda não tenha sido oficialmente confirmada pela 20th Century Studios, deixou muitos ansiosos.

O relatório indica que ‘Deadpool & Wolverine’ estará disponível para compra ou aluguel em plataformas digitais. Isso permitirá que os fãs do personagem de Reynolds e do icônico mutante com garras revivam suas aventuras antes de sua chegada a serviços de streaming por assinatura como o Disney+.

A trama de ‘Deadpool & Wolverine’ centra-se em Wade Wilson, que recruta uma versão multiversal de Logan para ajudá-lo a salvar sua linha temporal. Juntos, devem enfrentar a poderosa mutante Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin.

‘Deadpool & Wolverine’ promete entreter todos os fãs em casa

Apesar de seu tom irreverente e violento, o filme também apresenta momentos emocionais que ressoam com os fãs, especialmente para aqueles que têm acompanhado a evolução desses personagens desde suas primeiras aparições na tela grande. Com uma classificação R, o filme não economiza em seu característico humor ácido e cenas de ação sangrentas.

Por agora, os fãs terão que esperar a confirmação oficial da Disney e da Marvel Studios sobre a data de lançamento nas plataformas digitais. No entanto, tudo indica que ‘Deadpool & Wolverine’ estará disponível em apenas algumas semanas, pronta para ser apreciada por um público que está ansioso por mais conteúdo do UCM.