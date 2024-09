Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morre aos 70 anos

Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morreu aos 70 anos. A causa não foi revelada, mas Steve Manning, amigo do ex-integrante do grupo Jackson Five, formado em 1964 por Michael, Jermaine, Jackie, Marlon e Randy, acredita que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.

Segundo o site Entertainment Tonight, o ex-empresário da família Jackson também contou que Tito estaria dirigindo quando sofreu o mal súbito: “Embora a causa oficial da morte ainda não tenha sido determinada, acredita-se que Tito tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia de Novo México para Oklahoma”, disse Manning.

No Instagram, Tito chegou a postar que ele e os irmãos, Jackie e Marlon, tinham viajado para visitar o memorial dedicado ao irmão Michael Jackson. Ele contou aos seguidores também que estava programado um show em Munique, na Alemanha.

Com o fim do Jackson Five, Tito seguiu na carreira artística, mas em carreira solo, onde se dedicou ao blues. Seu primeiro grande sucesso foi em 2016, com o single ‘Get It Baby’, em colaboração com o rapper Big Daddy Kane. O músico deixa três filhos, Taj, Taryll e TJ, que formaram o grupo de R&B/pop 3T - além de nove netos.

Britney Spears continuará pagando pensão ao filho após os 18 anos

Britney Spears continuará pagando pensão alimentícia para seu filho mais novo, Jayden James, que completou 18 anos na última semana. O motivo é que o herdeiro não concluiu o ensino médio e, segundo fontes próximas, ficou estabelecido um acordo onde a cantora pagaria pensão alimentícia até que Jayden completasse 18 anos ou se formasse no ensino médio, o que ocorresse primeiro.

Embora Jayden já tenha atingido a maioridade, ele ainda está matriculado na escola e está previsto se formar em novembro deste ano no Havaí. Portanto, os pagamentos continuarão até essa data. Em seu acordo original de pensão alimentícia, Britney Spears pagava 20 mil dólares por mês para cuidar de Jayden e seu irmão mais velho, Sean Preston.

No entanto, em 2018, devido ao fato de que os adolescentes passavam a maior parte do tempo com Federline, o valor mensal foi aumentado para 40 mil dólares. Recentemente, a estrela pop decidiu reduzir os pagamentos para 20 mil dólares mensais novamente, o que foi comemorado por seus seguidores nas redes sociais, que até tornaram sua música ‘Work Bitch’ tendência como símbolo do fim de uma carga financeira importante para a cantora.