Músicos do Jane’s Addiction brigam durante show ao vivo

Momento embaraçoso vivido na noite desta sexta-feira, 13 de setembro, durante um show da banda de rock, Jane’s Addiction, com uma inesperada briga no palco entre o vocalista Perry Farrell e o guitarrista Dave Navarro, diante do espanto de milhares de fãs.

O incidente que ocorreu no Leader Bank Pavilion de Boston aconteceu no final da música ‘Ocean Size’, levando a banda a abandonar abruptamente o palco após o confronto violento, com Farrell, visivelmente perturbado, começando a empurrar e agredir Navarro, o que fez com que a equipe de segurança interviesse para controlar a situação e evitar que a briga se intensificasse ainda mais.

Preocupação com a continuidade da turnê

Um fotógrafo presente no evento apontou que Farrell estava em um estado perturbador, carregando uma grande garrafa de vinho ao longo da noite. Além disso, ele mencionou que Navarro e o baixista Eric Avery estavam em uma conversa constante que parecia contribuir para o clima de irritação geral, de acordo com a NME.

As imagens capturadas pelo público mostram o momento em que Farrell se aproximou de Navarro de forma agressiva, empurrando-o com os ombros enquanto ele tocava sua guitarra. Farrell tentou agredir Navarro, o que levou a uma rápida intervenção da equipe de produção e de Avery para separar os envolvidos e retirar Farrell do palco.

O espetáculo terminou de forma abrupta e sem aviso prévio, deixando os fãs surpresos e consternados com a reviravolta inesperada dos acontecimentos.

A recente briga entre Perry Farrell e Dave Navarro colocou em perigo a turnê da banda, a primeira em 14 anos, que ainda inclui 15 apresentações agendadas. A próxima apresentação está marcada para este domingo, 15, em Connecticut, no entanto, a incerteza sobre o futuro da turnê está crescendo devido ao conflito interno.

Até o momento, a banda não emitiu nenhuma declaração oficial sobre o incidente ou sua possível repercussão no calendário de shows. A falta de informações tem gerado especulações entre os fãs e mídia, que aguardam detalhes sobre como esse incidente afetará os próximos shows.