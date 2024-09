Globo confirma substituto de Boninho e quando a fase de transição começa

A TV Globo confirmou que Boninho deixará a emissora no final de 2024, sendo substituído por Rodrigo Dourado na direção dos realities ‘BBB’ e ‘Estrela da Casa’. Em nota, o canal informou que o famoso ‘big boss’ não aceitou uma nova negociação e optou “de forma independente”.

ANÚNCIO

O último trabalho de Boninho na Globo será o último ‘Especial Roberto Carlos’, exibido no fim deste ano. E, durante os próximos três meses, será iniciada uma fase de transição nos bastidores do canal, que foi confirmada no mesmo comunicado. Desta forma, em 2025, Rodrigo Dourado, que assumiu a direção geral do ‘BBB’ há dez anos e, há cinco, a direção artística do principal reality da Globo, será o novo diretor de Gênero Reality.

Foram 40 anos e muitos projetos dentro da TV Globo

O talento de José Bonifácio Brasil de Oliveira não foi esquecido. Em nota, a TV Globo disse que o diretor foi um dos principais nomes da casa e o responsável por colocar na grade de programação programas de sucesso, além de criar quadros lembrados até hoje pelo público.

“O big boss, assim apelidado por sua atuação nas 24 edições do ‘Big Brother Brasil’, esteve à frente de programas como ‘No Limite’, ‘Hipertensão’, ‘Jogo Duro’, ‘The Voice Brasil’, ‘Kids’ e ‘Voice +’, ‘SuperStar’ , ‘Popstar’ , ‘Mestre do Sabor’, ‘Estrela da Casa’ e ainda de quadros como ‘Super Chef’ e ‘Jogo de Panelas’”. relembra o comunicado enviado à imprensa.

Boninho estreou na Globo em 1984, com o programa ‘Clip Clip’ e, a partir daí, dirigiu diversos projetos musicais, como os clássicos clipes para o ‘Fantástico’ até a transmissão de festivais, shows e lives como ‘Rolling Stones’, ‘Hollywood Rock’, ‘Free Jazz’, ‘Rock in Rio’, ‘Especial Amigos’, ‘Show da Virada’ e ‘Especial Roberto Carlos’, entre outros.

Em 1992, foi responsável pela criação e programação do canal Multishow e participou ainda da criação de quadros de games do ‘Domingão do Faustão’, da ‘TV Colosso’ e do ‘Angel Mix’. O diretor ainda foi responsável pela direção de núcleo de programas como ‘Caldeirão do Huck’, ‘Vídeo Show’, ‘TV Xuxa’, ‘Estrelas’, ‘Tamanho Família’ e ‘Domingão do Faustão’.