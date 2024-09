Após ‘contrato de namoro’ e ‘climão’ com a mãe, Endrick se casa com a modelo Gabrielly Miranda

O jogador Endrick, de 18 anos, e a modelo Gabrielly Miranda, de 21, anunciaram em postagem nas redes sociais que agora estão casados. A união ocorreu após uma série de polêmicas por conta do relacionamento, incluindo um “contrato de namoro” e também a um “climão” com a mãe do atleta, Cintia Ramos, que afirmou em uma entrevista no Conversa com Bial (TV Globo) que o filho “era novo demais para casar”.

Na postagem em que anunciou a união, o casal citou uma passagem bíblica e escreveu: “Enfim, casados” (veja abaixo):

Nas fotos, tanto a modelo quanto o jogador apareceram bem chiques. Ele de terno e ela de vestido branco, com um grande laço, sendo que ambos usavam calçados de grife. O casal também fez questão de mostrar as alianças.

Endrick e Gabrielly anunciaram o namoro em dezembro do ano passado, enquanto o rapaz ainda era menor de idade. Revelado pelo Palmeiras, o rapaz foi embora do Brasil para integrar o Real Madrid, na Espanha, em julho passado. Recentemente, a modelo já tinha informado que tinha se mudado para o país para acompanhar o atleta.

Polêmicas

O relacionamento deles virou notícia depois que eles revelaram, em abril passado, em uma entrevista a um podcast, ter um “contrato de namoro”. “Não é um contrato de tempo... Existe um contrato, tem email, RG, assinaturas”, disse a modelo na ocasião, mas sem revelar detalhes das cláusulas do documento.

Depois disso, durante uma entrevista a Pedro Bial, houve um “climão” entre o jogador, a namorada e a mãe dele. Na ocasião, a modelo foi questionada se acompanharia Endrick quando ele se mudasse para a Espanha e a jovem disse que essa decisão era uma “incógnita” e que eles ainda estavam resolvendo.

A mãe de Endrick não gostou da resposta da nora e resolveu opinar sobre o assunto. Ela chegou a dizer que o filho iria para Europa com certeza: “Em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid”, mas deixando ainda mais a dúvida sobre a presença da então namorada.

A sogra de Gabriely Miranda reforçou ainda todo esforço da família até o atleta ser reconhecido pelo time espanhol: “Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado”, declarou ela.

Depois disso, a modelo e a sogra apareceram juntas em fotos postadas nas redes sociais, o que mostra que a paz foi selada entre a família.